طارق محروس: نخوض استعدادات قوية لمونديال كرة اليد

كرة اليد، قال طارق محروس المدير الفني لمنتخب الناشئين لكرة اليد، أن الفريق يخوض استعدادات قوية للمشاركة في منافسات بطولة العالم، المقرر إقامتها في مصر خلال شهر أغسطس المقبل.

وأوضح “محروس”، أن المنتخب يستعد للمشاركة في بطولة العالم من خلال معسكرات داخلية وخارجية، بالإضافة لخوض عدد من المباريات القوية أمام منتخبات أوروبية أبرزها إسبانيا والبرتغال.

ووصلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين إلى إسبانيا لخوض معسكرا مغلقا استعدادا لخوض بطولة العالم المقرر تنظيمها في مصر خلال شهر أغسطس المقبل.

وكان طارق محروس مدرب منتخب مصر للناشئين لكرة اليد قد أعلن قائمة المنتخب وجاءت كالتالي:

يوسف عبد الهادي - عمار محمد صلاح - عبد الملك محمود - عمر مصطفي بركة - أحمد محمد رمضان - أحمد حلمي مصبح - يحيى نادر الكردي - عادل أحمد سعد - حمزة وليد المرسي - يوسف عبد الغني - محمود شوبكي - محمد عدلان - يوسف عمرو - سيف الدين جلال - زياد أحمد محمد - حسين أبو العلا - كريم حمدي.

ويلتقي منتخب الناشئين مع اسبانيا وديا يومي 12 و13 مارس الجاري.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين طارق محروس المدير الفني - مهند السحيلي المدرب العام - محمد سراج مدرب حراس المرمى - مازن محمد المدير الإداري - مصطفى محمد أخصائي العلاج الطبيعي.

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