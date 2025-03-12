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إحالة مديري مدرستين إعدادي وعدد من المدرسين للتحقيق بسبب التقصير بإدارة دمياط التعليمية

ياسر عمارة وكيل وزارة
ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

قرر" ياســر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إحالة مديري ووكيلي مدرستين مرحلة اعدادية وعدد من المدرسين للتحقيق بسبب التقصير في المهام الوظيفية وعدم انضباط العملية التعليمية بإدارة دمياط التعليمية. وذلك بناء على توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بتشديد الانضباط بالعملية التعليمية وعدم التهاون مع المقصرين.

رصد مخالفات وتجاوزات خلال جولات ميدانية مفاجئة

 

 

وأوضح "وكيــل الـوزارة" أن القرار جاء نتيجة لجولات متابعة ميدانية مفاجئة، حيث رصد خلالها عدة مخالفات وتجاوزات في المدرستين.

تشديد على الانضباط وتنفيذ توجيهات الوزارة والمحافظة

 

وأكد "عمـــارة" أن الوزارة لن تتهاون مع أي مقصر في أداء واجبه، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه.

رسالة تحذيرية للمديرين والمعلمين لضمان سير العملية التعليمية

 

وفي سياق متصل، وجه "وكيــل الـوزارة" رسالة إلى جميع مديري المدارس والمعلمين، طالبهم فيها بضرورة الالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة للعملية التعليمية، والعمل على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

 

 

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