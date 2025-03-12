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وكيل تعليم دمياط يتفقد مدارس القرى ويحث الطلاب على الحضور المنتظم (صور)

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

قام "ياســــر عمـــاره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بجولة تفقدية لعدد من مدارس القرى والنجوع التابعة لإدارة الزرقا التعليمية، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية وحث الطلاب على الحضور المنتظم.

 

وكيل التعليم يتفقد مدارس القرى  بإدارة الزرقا
وكيل التعليم يتفقد مدارس القرى  بإدارة الزرقا

شملت الجولة مدارس الشهيد أحمد العربي رزق للتعليم الأساسي بعزبة الباز، ومدرسة علي الدين الابتدائية بعزبة علي الدين.

وخلال الجولة، تفقد "وكيــل الـوزارة" الفصول الدراسية وتابع العملية التعليمية، وحث الطلاب على الحضور المستمر للمدرسة وعدم الغياب، وذلك لأهمية الحضور في حصول الطلاب على درجات التقييمات اليومية ودرجات السلوك والمواظبة والامتحانات الشهرية.

 

وكيل الوزارة سير الامتحانات ويوجه بتوفير الأجواء المناسبة للطلاب أثناء الامتحانات

كما تابع "وكيل الوزارة" سير الامتحانات للصفوف الابتدائية والإعدادية، وتابع كنترولات المدارس وأعمال التصحيح، ووجه بتوفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات في سهولة ويسر، وإعلاء مصلحة الطلاب أثناء التصحيح وتقدير الدرجات.

التأكيد على أهمية الحضور المنتظم وتأثيره على تقييم الطلاب

 

 

وأكد "عمـــــارة" على اهتمام وزارة التربية والتعليم بالحضور المنتظم للطلاب، مشيرًا إلى أن ذلك يساهم في تحسين مستواهم الدراسي وتحقيق أفضل النتائج.

 

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