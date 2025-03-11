الثلاثاء 11 مارس 2025
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ياسر عمارة يواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير الدراسة بمدارس دمياط

وكيل تعليم دمياط يشيد بانضباط الطلاب ويؤكد أهمية الحضور المدرسي

ياسر عمارة يواصل
ياسر عمارة يواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير الدراسة

 قام اليوم "ياســـر عمــارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بجولة تفقدية مفاجئة لعدد من مدارس إدارة دمياط التعليمية، 

 

وكيل تعليم دمياط في جولة تفقدية لمتابعة الامتحانات الشهرية

 وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام الطلاب في حضور الامتحانات الشهرية لشهر مارس.

شملت الجولة مدرستي المنتزه الإعدادية بنات والمنتزه الابتدائية المشتركة، حيث تفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية وتابع سير الامتحانات الشهرية وناقش الطلاب حول المناهج الدراسية ومدى استيعابهم لها وإذا كانوا يواجهون اي صعوبات، كما اطلع على دفاتر التقييمات الأسبوعية للطلاب ووجه بضرورة الاهتمام بها.

وكيل تعليم دمياط يشيد بانضباط الطلاب ويؤكد أهمية الحضور المدرسي

 

وأشاد "وكيــل الـوزارة" بانضباط الطلاب والتزامهم بحضور الامتحانات، وحثهم على الاستمرار في الحضور اليومي للمدرسة حتى لا يفقدوا أي درجات للمواظبة أو التقييمات اليومية.

ياسر عمارة يواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير الدراسة بمدارس دمياط
ياسر عمارة يواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير الدراسة بمدارس دمياط

ياسر عمارة: المتابعة المستمرة تضمن جودة التعليم وانتظام الطلاب

 كما وجه "وكيـل الـوزارة" المتابعة الميدانية والتوجيهات بمتابعة المدارس وانصبة المعلمين من الحصص ودفاتر المعلمين من تحضير للدروس ودرجات التقييمات والسلوك والمواظبة.

وأكد "وكيـل الـوزارة" على أهمية المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية في جميع المدارس التابعة للمديرية، وذلك لضمان جودة التعليم وتقديم أفضل الخدمات للطلاب.

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