الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير تعليم دمياط يتفقد مدارس فارسكور ويشدد على انتظام الدراسة

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

قام اليوم "ياسر عماره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بجولة تفقدية لعدد من مدارس إدارة فارسكور التعليمية، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية والوقوف على مدى التزام المدارس بتطبيق التعليمات والإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الدراسة.

وكيل وزارة تعليم دمياط يتابع المدارس
وكيل وزارة تعليم دمياط يتابع المدارس

وشملت جولة "وكيل الوزارة" مدرستي الشهيد السيد علي غراب الإعدادية بنين والحديدي الابتدائية المشتركة، حيث تفقد الفصول الدراسية وحضر الطابور الصباحي، والتقى بعدد من الطلاب للاستماع إلى آرائهم حول امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وكيل الوزارة" يشدد على ضرورة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي

وشدد "وكيل الوزارة" على ضرورة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، والبحث عن أساليب لجذب الطلاب للحضور وعدم الغياب وتفعيل لائحة الانضباط والاهتمام بطابور الصباح والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري وتشغيل الأغاني الوطنية لتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب.

كما أكد أهمية تذليل الصعوبات التي قد تواجه المدارس، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجهها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم السيد محمد عبد اللطيف الفصل الدراسي الاول امتحانات الفصل الدراسى انتظام سير العملية التعليمية تعليم دمياط وزارة التربية والتعليم ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بدمياط

مواد متعلقة

وكيل تعليم دمياط تتابع سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بالمدارس

الفنان حسن يوسف في حوار نادر مع "فيتو": مبارك اضطهدني فنيًا ورفض تكريمي.. القائمون على الإنتاج مجموعة جهلاء.. عشقت فاتن حمامة ثم كرهتها بسبب صالح سليم.. ولولا الشعراوي لأصبحت متطرفا

مدير "تعليم دمياط": دور هام للشراكة المجتمعية لتطوير التعليم (صور)

مدير "تعليم دمياط" يكرم الفائزين في مسابقات التربية الاجتماعية

بيطري دمياط يشن حملات تفتيش مكبرة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية (صور)

مدير تعليم دمياط يتفقد مدارس فارسكور

بالأسماء، تفاصيل حركة التغييرات ببعض الإدارات التعليمية بدمياط

مدير تعليم دمياط يتفقد مدارس كفر البطيخ

ads

الأكثر قراءة

بيان من السودان يتهم دولة عربية بدعم الانقلاب

أمن الإسكندرية ينتهي من تفتيش شقة خامسة لسفاح المعمورة

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته بالراحة والصحة والأمان

إخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد أبو زيد وتأجيل النطق بالحكم إلى 15 مارس

تعرف على اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2025

5 رسائل حاسمة من السيسي لرئيس الكونجرس اليهودي العالمي، خطة مصر لإعادة إعمار غزة الأبرز

السيسي يوجه الحكومة بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات الجامعية وتوفير الأدوية لأهالي غزة

حقبة تاريخية عمرها 500 عام تلاعب بها ترامب.. معلومات عن خليج المكسيك بعد تغيير اسمه (فيديو جراف)

منوعات

المزيد

اكتشاف مذهل لإشعاع غامض تحت المحيط الهادئ

مصرع وإصابة 33 شخصا في هجوم أفيال بمهرجان هندي

الملكة رانيا تعلن ولادة نجلتها الأميرة إيمان: ريحانة الدار صارت أما (صور)

إثر تحدٍّ خطير على "تيك توك".. حكاية شاب مغربي ابتلعته الأمواج

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على أسعار الالومنيوم اليوم الأحد

بمشاركة 140 شركة مصرية، غدا انطلاق أكبر معرض للأغذية والمشروبات في دبي

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته بالراحة والصحة والأمان

تفسير حلم مائدة الطعام في المنام وعلاقته بفرصة مالية قادمة

موعد أول صلاة تراويح في رمضان 2025

المزيد
الجريدة الرسمية