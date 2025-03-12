كشف لغز العثور على جثة طفلة داخل شيكارة بمنزلها في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، لغز العثور على جثة طفلة (4 سنوات) داخل شيكارة بمنزلها بمدينة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

كشف غموض العثور على جثة الطفلة سلمى

وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، من كشف غموض العثور على جثة الطفلة "سلمى ب، ع" البالغ من العمر أربعة أعوام، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة أبيها التي اعترفت بقتلها عن طريق دفعها على السلم أثناء لهوها مما أدى سقوطها على رأسها ووفاتها وقيامها بإخفاء الجثة في شيكارة حتي يمكن التخلص منها.

التحفظ على جثة وتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي

ترجع الواقعة لتوجه والد الطفلة وزوج المتهمة إلى قسم شرطة غرب النوبارية للإبلاغ عن اختفاء طفلته في ظروف غامضة ليتم العثور عليها عقب ذلك جثة في شيكارة بمنزله ليتم توجه الأجهزة المختصة إلى المنزل والتحفظ على الجثة وتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي بالتعاون مع مباحث قسم شرطة غرب النوباريع لكشف عن أسباب الواقعة.

إلقاء القبض على المتهمة

نجحت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بالتحريات، للكشف عن أسباب الجريمة وراءها زوجة والد المجني عليها واعترفت أنها أثناء لهو الطفلة قامت بدفعها لترتطم رأسها بالسلم وتصبح جثة هامدة لتسارع لإخفاءها في شيكارة بالمنزل، وتم إلقاء القبض على المتهمة، وتحرر المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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