الأحد 09 مارس 2025
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محافظات

إزالة 28 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بالبحيرة

ازالة التعديات بالبحيرة
ازالة التعديات بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، على ضرورة التعامل الحاسم مع التعديات  وذلك خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بجميع مراكز المحافظة  والتي تستمر حتى  28 مارس الجاري،مشددة على ضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتذليل المعوقات وضمان تحقيق المستهدف من الموجه الـ 25 وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

  إزالة 28 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة

شهدت مدن ومراكز المحافظة بالبحيرة، عددًا من الحملات لإزالة التعديات  أسفرت عن  إزالة 28 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 1021.5 م2، بالإضافة إلى إزالة 34 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 239.75 فدان.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين

 أكدت محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة للأراضي المستردة لضمان عدم التعدي عليها مرة أخرى، مشددة على سرعة إزالة أي تعديات جديدة فور وقوعها والقضاء عليها في المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك ضمن خطة شاملة لحماية الأراضي الزراعية والممتلكات العامة وضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكفاءة وفاعلية للحفاظ على حقوق الدولة والشعب.

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