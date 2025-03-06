وكيل لصحة البحيرة في مرور مفاجئ على وحدة لقانة بشبراخيت 

قام الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بالمرور المفاجئ على وحدة لقانه التابعة لإدارة شبراخيت.

قام وكيل الوزارة بالمرور على أقسام الوحدة الطوارئ، والاستقبال، وكان المرور بحضور دكتور عطية شحمة مدير الوحدة والتمريض المكلف بالنوبتجية في الفترة المسائية وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان وبناءً على تعليمات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

تفعيل العيادة المسائية بالوحدة لقانة

وطالب وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، مدير الإدارة الصحية ومدير الوحدة بتفعيل العيادة المسائية بالوحدة.



جدير بالذكر أن وحدة لقانة الصحية بمركز شبراخيت من وحدات التطوير مرحلة أولى التي تعمل ٢٤ ساعة على مدار اليوم.

مرور مفاجئ على مستشفى شبراخيت المركزي

كما قام وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بالمرور المفاجئ على مستشفى شبراخيت المركزي، حيث قام بالمرور على أقسام المستشفى الطوارئ، والاستقبال، والتقى بعض المرضى وذويهم من الموجودين بالاستقبال، واستبين منهم عن رأيهم في جودة الخدمة المقدمة بالمستشفى.

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