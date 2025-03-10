علي جمعة يشرح سبب اختلاف الشافعي مع الإمام مالك حول نجاسة الكلب

شرح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، كل ما يتعلق بحكم الكلب والقطة، في حلقة اليوم من برنامج “نور الدين والدنيا”، والتي استعرض خلالها قضية الرحمة.

الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب

وكان سؤال من إحدى الفتيات: هل لو فيه شخص عنده كلب، هل صحيح أن الملائكة لا تدخل بيت هذا الشخص؟

وأجاب المفتي الأسبق: الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، ولا صنم يعبد، ولا تدهل بيتا فيه نار موقدة، ولا تدخل بيتا رائحته كريهة.. ولا تدخل بيتا فيه حاجات تنفرهم.. طبيعتهم كدة، ما نقدرش نغيرها.. ألف فيها الشيخ جعفر الكتاني: "شفاء السقام فيما ينفر الملائكة الكرام"، وطرح فيها حوالي13 حاجة تنفر الملائكة الكرام.



لكن الكلب من الحيوات اللي قال عنها الإمام مالك: "كل حي طاهرٌ"، فهو طاهر عند الإمام مالك.. ناس كتيرة تسأل هذا السؤال: هل الكلب نجس أم طاهر.. عند الإمام مالك طاهر، ويجوز لنا أن نقلد الإمام مالك، خاصة أنه في دول كثيرة والإسلام يخاطب العالمين الكلب أصبح يُحتاج إليه في كثير من الأعمال.. مثل الأمن، الوصول للمخدرات والأسلحة، وقيادة الكفيف ومساعدته، في "الوَنَس" وهكذا.. يُستعمل استعمالات كثيرة، فالقول بطهارته، على مذهب الإمام مالك، هو الأولى.. أما دخول الملائكة المكان فهم لا يدخلونه.

فلو كان البيت واسع، وفيه حديقة نربيه في الحديقة.. لكن لو كان في الشقة يبقى لازم نعمل مكان للصلاة خاص ومستقل.. حجرة لا يدخلها الكلب، مش لأنه نجس، إنما علشان تدخل هذه الغرفة الملائكة.

تربية الحيوانات المفترسة

وتساءل شاب: أصبح مشهورا أن بعض الناس يربي الأسود والنمور مكان القطط والكلاب.. فهل هذا حرام أم حلال؟

وأجاب عضو هيئة كبار العلماء: نص الفقهاء على أن تربية هذه الحيوانات بعد إزالة خطرها مكروه لأن فيه تشبه بالجبابرة.. كان الجبابرة زمان يمشوا ومعاهم أسود.. زي أسود السيرك في محاولة لتدريبهم، وضبطهم.. لكن في النهاية هو خطر.. كيف يزول الخطر؟ بإزالة أنيابه فلا يعرف يعض، وإزالة مخالبه وهذا فيه تعذيب للحيوان.. فإذا أزلنا خطره عذبناه، وإذا أبقيناه كان فيه خطر.. من هنا جاءت الحرمة أو الكراهة.. لو ظل على حالته من الخطر يبقى حرام؛ لأنه تعريض الناس للخطوورة بتاعته، وإذا أردنا إذهاب الخطورة سنقع في قضية تعذيب الحيوان.

وسأل شاب: العمليات اللي بتتعمل للقطط والكلاب لمنعها من الإنجاب.. لأن الناس اللي مربينها مش قادرين على تحمل تكاثرها.. بيشيلوا هرمون الذكورة للذكور، والرحم من الإناث.. ده حرام وللا حلال؟

وقال د. علي جمعة: نص الفقهاء على أن هذا حرام.. ولذلك الأفضل لهذا ألا يربي القطط والكلاب، من أن يأتي بها ثم يتسلط عليها بهذا التضييق، والعذاب، والخطأ.. لو قادر يربيها يربيها كما خلقها الله، لو مش قادر بلاش يربيها؛ لأن تربية هذه الحيوانات ليست فرضا إنما هو يريد أن ينتفع بها.

وصلة جدال بين الشيخ وشاب

وهنا دخل الشيخ جمعة في وصلة جدال مع أحد الطلاب، الذي قال: حضرتك قلت إن الكلاب فيها نجاسة.. فقاطعه جمعة: أنا قلت إن فيها نجاسة؟! أنا قلت إن الإمام مالك أفتى بأنها طاهرة، ويمكننا أن نقلده.. وما قلتش حكاية النجاسة دي.

واستدرك الشاب: بس هي حاجة معروفة، فاستوقفه المفتي الأسبق: لا، مش معروفة.. خللي بالك أنا شافعي، والكلاب عند الشافعية نجسة، فما تقولش وانت بتسأل: انت قلت.. قل: أنا عارف إن الكلاب نجسة، وانت بتقول: إن الكلاب طاهرة لأن ده كلام الإمام مالك، فما تقولش: انت قلت.. تتهمني بحاجة أنا ما قلتهاش.. أنا عايزك تتعلم من كدة إن السؤال يبقى دقيق، وإن السمع والفهم يبقى دقيق.. بس كدة.. كمل السؤال.

القطط طاهرة

واستكمل الطالب سؤاله: فيه ناس بتقول إن الكلاب نجسة، بس سمعت إن تربية القطط في البيت بركة؟

وقال الشيخ: القطط طاهرة مش زي الكلاب.. الكلاب جاءت كلمة النجاسة من أن النبي، قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعا إحداهن بالتراب".. الإمام الشافعي قال إن الحاجة تتغسل مرة واحدة، ده بيتغسل 7 مرات؟! يبقى ده نجس جدا.. فالإمام مالك قال: ربنا أباح الكلب في الزرع والرعاية للغنم، وفي الحراسة.. يقود الأعمى.. يبقى ازاي نجس؟ وفي الصيد بيروح يقبض على الفريسة، ويجيبها بفمه.. يبقى ازاي نجس؟! قالوا له: سيدنا النبي، قال ليه سبعا، إحداهن بالتراب؟!.. رد مالك: والله أنا مش عارف، يبقى ده تعبدي.. النبي قال كدة يبقى نعمل كدة.. لم ينكر الحديث.. لكن لعلة تانية أنا مش عارفها الآن.

وبعد مرور سنوات عديدة، لقوا إن الكلب في لعابه مكروب بيتحوصل ومفيش حاجة تفكه إلا التراب.. يبقى إذن اغسله سبعا إحداهن بالتراب مسألة صحية مش شرعية تدل على النجاسة.

يبقى كلام مالك أقرب للعلم الحديث من كلام الإمام الشافعي اللي بيقول الحديث واضح، سبعا إحداهن بالتراب، يبقى نجس.

اختلفت الأئمة دول قالوا: نجاسة، وده قال: ده طاهر.



في العصر بتاعنا احتجنا إلى ذلك وكثر سؤال الناس.. قلنا لهم ممكن تقلدوا كلام مالك اللي بيقول إنه طاهر.. فانت مش عاجبك الكلام، زي الإمام الشافعي، فقلت: الكلام ده مش داخل مخي.. خلاص ما تربيش الكلاب.. انت حر.. إنما ده مش هايمنع إنه دخلت امرأة بغي الجنة في كلب.. ولن يمنع حديث البخاري: دخل رجل الجنة في كلب، وجده عطشان فقال: بلغ به من العطش ما بلغ بي فنزل فاستقى له.. دي علامات الرحمة، سواء نجس وللا مش نجس.

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