في رحاب الحبيب.. متى نصلي على النبي؟

متى نصلي على النبي، صلى الله عليه وآله وسلم؟ سؤال ربما خطر ببال الكثيرين.. وأجيبُ: الصلاةُ على النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، واجبةٌ عند بعض العلماء، وفرضٌ لدى معظمهم، في كل وقتٍ وحينٍ.

في تشهُّد الصلاة، بعد التشهد وقبل الدعاء.. سمع النبي، صلى الله عليه وسلم، رجلا يدعو في صلاته، فلم يصلِّ على النبيِّ، صلى الله عليه وسلم، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: "عَجِلَ هذا"، ثم دعاه فقال له ولغيره: "إذا صلى أحدُكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلِّ على النبيِّ، صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعُ بعدُ بما شاء".



وعن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: الدعاءُ والصلاةُ معلقٌ بين السماء والأرض؛ فلا يصعدُ إلى اللهِ منه شيءٌ حتى يصلى على النبي، صلى الله عليه وسلم.. ورُوِيَ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، كرَّمَ اللهُ وجهه، بهذا المعنى، وزاد: وعلى آل محمد.



وعن ابن مسعود: "إذا أراد أحدُكم أن يسألَ الله شيئا فيبدأ بمدحه والثناء عليه بما هو أهلُه، ثم يُصَلِّ على النبيِّ، صلى الله عليه وسلم، ثم ليسألْ، فإنه أجدرُ أن ينجح"..

وعن جابرٍ، رضِي الله عنه، قال: قال رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم: "لا تجعلوني كقدحِ الراكبِ، فإن الراكبَ يملأ قدحه ثم يضعه، ويرفع متاعه، فإن احتاج إلى شرابٍ شربه، أو الوضوء توضأ، وإلا هراقه (سكبه)، ولكن اجعلوني في أول الدعاء وأوسطه وآخره". (أي صلوا عليِّ باستمرار، وليس كلما تذكرتم، أو احتجتم).



وقال ابن عطاء: للدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات، فإن وافق أركانه قوي، وإن وافق أجنحته طار في السماء، وإن وافق مواقيته فاز، وإن وافق أسبابه أُنجح، فأركانه حضور القلب والرقة، والاستكانة والخشوع، وتعلق القلب بالله، وقطعه من الأسباب، وأجنحته الصدقُ، ومواقيته الأسحارُ، وأسبابُه الصلاة على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم.. وفي الحديث: "كل دعاء محجوب دون السماء، فإذا جاءت الصلاة عليّ صعد الدعاء".



وفي دعاء ابن عباس، أنه قال في آخره:.... واستجب دعائي، ثم تبدأ بالصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، فتقول: اللهم إني أسألك أن تصلي على سيدنا محمد، عبدك ونبيك ورسولك أفضل ما صليت على أحدٍ من خلقك أجمعين، آمين.



ومن مواطن الصلاة عليه؛ عند ذكره وسماع اسمه الشريف، أو كتابه، أو عند الأذان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "رغم أنف رجل ذُكرتُ عنده فلم يُصَلِّ عليّ".. وهناك موطنان لا يذكر فيهما إلا الله، وهما: عند الذبح، والعطاس.



وروى النسائي، عن أوس بن أوس، عن النبي، صلى الله عليه وسلم: الأمر بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة.. ومن مواطن الصلاة عليه والسلام؛ دخول المسجد، فينبغي لمن دخل المسجد أن يصلي على النبي، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله، ويبارك عليه وعلى آله، ويسلم تسليما.. وكذلك عند الخروج.



وقال عمرو بن دينار في قوله تعالى: "فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم". (النور: 61): إن لم يكن في البيت أحدٌ فقل: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على أهل البيت ورحمة الله وبركاته.

ومن مواطن الصلاة عليه أيضا؛ الصلاة على الجنائز.. وفي الرسائل، وما يكتب بعد البسملة.. وقال صلى الله عليه وسلم: "من صلى عليَّ في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب".

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