كيف ينظم القانون الجديد حياة اللاجئين في مصر؟

أقر البرلمان مؤخرًا قانون لجوء الأجانب، بهدف تحسين أوضاعهم القانونية، مع تحديد التزامات واضحة عليهم أثناء إقامتهم في البلاد. القانون جاء في ظل واقع جديد فرضته التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ومع أنه يتضمن التزامات واضحة لكنها لم تحظى بأي تفاعل على مواقع التواصل كما هو الحال في الامتيازات، فأي التزامات يفرضها القانون الجديد؟

اللاجئون في مصر، فيتو

ضوابط إقامة اللاجئين في مصر

تُعد مصر واحدة من الدول المحورية في استضافة اللاجئين في المنطقة. أغلب هؤلاء اللاجئين ينتمون إلى دول تعاني من الصراعات والحروب، مثل سوريا والسودان واليمن وجنوب السودان وإثيوبيا، ورغم أن الحكومة تسعى لتقديم الدعم الإنساني والقانوني لهم، فإن تحديات اقتصادية وضغوطًا داخلية أثرت على تعاملها مع الملف، ما استدعى ضرورة وضع التزامات واضحة على اللاجئين.

الالتزامات التي يفرضها القانون الجديد للاجئين

1. تسجيل الإقامة القانونية

القانون يلزم اللاجئين بتسجيل وجودهم لدى الجهات المعنية فور وصولهم إلى البلاد، سواء عبر مفوضية اللاجئين أو وزارة الداخلية.

التسجيل يضمن لهم بطاقة إقامة قانونية تخول لهم البقاء في مصر بشكل رسمي. عدم الالتزام بذلك قد يعرض اللاجئ للمساءلة القانونية أو حتى الإبعاد.

2. الامتثال لقوانين الدولة

ينص القانون الجديد على ضرورة احترام اللاجئين لكافة القوانين المصرية، بما يشمل عدم المشاركة في أنشطة غير قانونية أو تهدد الأمن العام. كما يُمنع اللاجئون من العمل في القطاعات المحظورة قانونًا على الأجانب، إلا بالحصول على تصاريح العمل المقررة.

3. الإبلاغ عن التغييرات الشخصية

يفرض القانون التزام اللاجئين بالإبلاغ الفوري عن أي تغييرات تتعلق بحالتهم الشخصية، مثل تغيير محل الإقامة أو الوضع الاجتماعي. هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل متابعة أوضاعهم وضمان عدم استخدام وضع اللجوء بطرق غير قانونية.

4. المساهمة المجتمعية

في خطوة تشجع اللاجئين على الاندماج، ينص القانون على ضرورة مساهمتهم في المجتمع من خلال المشاركة في برامج تعليمية أو اقتصادية، بما يتناسب مع قدراتهم، مع احترام القوانين المصرية والقيم الاجتماعية السائدة.

5. عدم استغلال وضع اللجوء

من أبرز الالتزامات الجديدة منع اللاجئين من استخدام صفتهم كلاجئين لتحقيق مصالح غير قانونية، مثل التهرب من دفع الضرائب، أو العمل في أنشطة مشبوهة، أو الاتجار بالبشر.

امتيازات اللاجئين في القانون الجديد

ورغم تحديد التزامات واضحة، يؤكد القانون على حقوق اللاجئين الأساسية، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية. أبرز هذه الحقوق تشمل:

اللاجئون في مصر، فيتو

الحماية من الإعادة القسرية

يلتزم القانون بحماية اللاجئين من الترحيل القسري إلى دول قد تشكل خطرًا على حياتهم.

التعليم والرعاية الصحية

يمنح اللاجئون حق الحصول على الخدمات الأساسية، بما فيها التعليم للأطفال والرعاية الصحية، وفق القوانين المحلية.

الحق في العمل

مع الالتزام بشروط قانونية محددة، يحق للاجئين العمل في قطاعات معينة توفر فرصًا قانونية.

التحديات المستقبلية للاجئين في مصر

قد يواجه بعض اللاجئين صعوبة في الالتزام بالمتطلبات الجديدة، مثل تسجيل الإقامة أو الحصول على تصاريح عمل. وهذا يستدعي توعية اللاجئين بحقوقهم وواجباتهم لضمان الالتزام بالقانون.

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