خبير اقتصادي يكشف عن أعباء مالية كبيرة على الموازنة بسبب دعم اللاجئين

قال الدكتور أيمن غنيم، الخبير الاقتصادي: إن مصر هي الملاذ الآمن للمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الكثير من الأخوة العرب يأتون لمصر في ظل الأزمات الموجودة في دولهم، فالقاهرة تعتبر واحة الاستقرار في الشرق الأوسط.

أعباء مالية على الموازنة العامة بسبب اللاجئين

وأكد الخبير الاقتصادي: أن هناك أعباءً مالية كبيرة على الاقتصاد المصري والموازنة العامة المنهجة بالأعباء والديون بسبب وجود 9 ملايين لاجئ في مصر.

تكلفة اللاجئين

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس” إلى أن تكلفة هؤلاء اللاجئين كبيرة على البنية التحتية المصرية والدعم، والخدمات الخاصة بالصحة والتعليم تقدر بما يتراوح ما بين 9 الي 10 مليارات دولار، ولكن لا يجب أن ننسى أن الكثير من اللاجئين يستثمرون أموالهم في مصر مثل المطاعم السورية وخلافه.

وأوضح أن تأثيرات اللاجئين متضاربة، فبعض هذه التأثيرات سلبية بسبب الضغط على الصحة والتعليم، وهناك تأثيرات إيجابية مثل زيادة الاستثمار الأجنبي والتشغيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا