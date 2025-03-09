الأحد 09 مارس 2025
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محافظات

إصابة طفل بانفجار في مقلة العين بسبب الألعاب النارية في الوادي الجديد

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب طفل بانفجار في مقلة العين، منذ قليل، بسبب إصابته بصاروخ "ألعاب نارية" بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.


تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول طفل مصاب بألعاب نارية في منطقة الوجه والعين لمستشفى الخارجة التخصصي. 


تبين إصابة " ع.س.ع"، 12 عاما، بانفجار في مقلة العين اليمنى بسبب إصابته بصاروخ "ألعاب نارية" بمنطقة حي "طريق الداخلة" غرب مدينة الخارجة. 
جرى نقل الطفل المصاب لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، وتبين بتقرير المستشفى إصابته بانفجار في مقلة العين اليمنى وجارٍ تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

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