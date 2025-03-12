الأربعاء 12 مارس 2025
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جامعة القناة تواصل نشر الوعي الأسري ضمن مبادرة "مودة" (صور)

مبادرة مودة بجامعة
مبادرة مودة بجامعة القناة، فيتو

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على توسيع نطاق الوعي الأسري ليشمل أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب طلاب الجامعة، في إطار مبادرة "مودة" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.  

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تعزيز مفاهيم بناء الأسرة 

وأوضح أن جامعة القناة تعمل على تعزيز مفاهيم بناء الأسرة المستقرة من خلال تنظيم ورش تدريبية تستهدف نشر الثقافة الأسرية الصحيحة، بما يسهم في الحد من الظواهر السلبية داخل المجتمع. 

 

جانب من فعاليات مبادرة مودة،فيتو
جانب من فعاليات مبادرة مودة،فيتو
جانب من فعاليات مبادرة مودة،فيتو
جانب من فعاليات مبادرة مودة،فيتو
جانب من فعاليات مبادرة مودة،فيتو
جانب من فعاليات مبادرة مودة،فيتو

تدريب أعضاء هيئة التدريس 

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن تدريب أعضاء هيئة التدريس ومديري وحدات التحول الرقمي (IT) في مختلف الكليات يمثل خطوة مهمة نحو تعميم الاستفادة من المبادرة، حيث يتم تمكينهم من نقل المعرفة إلى الطلاب، مما يوسع نطاق تأثير البرنامج داخل الجامعة. 

عقد الورشة التدريبية بمركز التطوير الجامعى  

وعقدت الورشة التدريبية بمقر مركز التطوير الجامعي، بإشراف الدكتور خلف محمد عبدالسلام بيومي، المنسق الفني لمشروع "مودة" بجامعة قناة السويس وبحضور الدكتور محمد حفني، مدير مركز التطوير، واستمرت على مدار ساعتين من الساعة 11 صباحًا حتى 1 ظهرًا.

جانب من فعاليات مبادرة مودة،فيتو
جانب من فعاليات مبادرة مودة،فيتو
جانب من فعاليات مبادرة مودة،فيتو
جانب من فعاليات مبادرة مودة،فيتو
جانب من فعاليات مبادرة مودة،فيتو
جانب من فعاليات مبادرة مودة،فيتو

 

أبرز محاور التدريب 

وتناولت الورشة الجوانب المختلفة للمبادرة، بما يشمل المحاور النفسية والاجتماعية، والدينية والشرعية، والطبية والصحية، مع التركيز على أهمية بناء أسر مستقرة قائمة على الوعي والاحترام المتبادل.  

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية دور أعضاء هيئة التدريس في نشر ثقافة المشروع بين طلاب الجامعة لضمان وصول المفاهيم الصحيحة حول الحياة الأسرية إلى أكبر عدد ممكن من الشباب. 

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جامعة القناة جامعة قناة السويس مبادرة مودة نشر الثقافة الأسرية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة أعضاء هيئة التدريس

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