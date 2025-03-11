مصرع وإصابة 13 في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي في الفيوم

لقي شخص مصرعه بالفيوم، وأصيب 12 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق أسيوط الصحراوي الغربي قبل مدخل العياط باتجاه القاهرة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الغربي

وكان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص علي طريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل العياط، ووجود جثة ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص ان السرعة الزائدة أدت الي اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن انقلاب السيارة ومصرع شخص وإصابة 12 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، والجثمان إلى مشرحة المستشفى ذاتها.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وأحيل إلى النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة العامة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولت التحقيق.

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