محافظ الغربية: لا تهاون مع المقصرين، والانضباط أساس تقديم الخدمات للمواطنين

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، صباح اليوم الاثنين، بجولة مفاجئة داخل إدارات الديوان العام لمراقبة مدى الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين دون أي تعطيل أو تقصير، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة.

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية الإدارات المختلفة واطلع على سير العمل داخل المكاتب واستمع إلى شكاوى عدد من المواطنين المترددين على الديوان مؤكدا أن تحقيق الانضباط الإداري أمر لا تهاون فيه خاصة في ظل توجيهات الدولة بضرورة تحسين الأداء الحكومي وتقديم خدمات لائقة وسريعة للمواطنين.

وأكد محافظ الغربية خلال جولته أن المحافظة لن تسمح بأي تقصير أو تهاون في أداء العمل مشددا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي موظف يثبت إهماله أو عدم التزامه بالواجبات الوظيفية مشيرا إلى أن الرقابة مستمرة في جميع الوحدات الإدارية لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.

وقال محافظ الغربية لا مجال للتكاسل أو التقصير خاصة في شهر رمضان الذي يجب أن يكون شهر العمل والإنتاج وليس شهر التراخي من يجتهد في عمله سيجد كل التقدير والدعم أما من يهمل فلن يكون له مكان بيننا.

كما شدد المحافظ على ضرورة قيام مديري الإدارات بالمتابعة المستمرة لسير العمل والتأكد من انتظام الموظفين في تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين مؤكدا أن المحافظة لن تتهاون مع أي مسؤول يتقاعس عن دوره في الرقابة على الأداء الإداري.

وأضاف هدفنا هو خدمة المواطن بأفضل صورة ولن نسمح بأي تأخير أو تعطيل للمصالح العامة خاصة خلال الشهر الكريم الذي يشهد زيادة في احتياجات المواطنين للخدمات الحكومية.

في ختام جولته وجه المحافظ الشكر للموظفين الملتزمين مؤكدا أن المحافظة تدعم كل مجتهد وتسعى لتكريم النماذج المشرفة في العمل الحكومي مشددا على أن هذه الجولات المفاجئة ستستمر طوال شهر رمضان وبعده للتأكد من استمرار مستوى الأداء المطلوب داخل جميع القطاعات

وأكد اللواء أشرف الجندي أن الرقابة لا تهدف فقط إلى المحاسبة بل أيضا إلى تحفيز الموظفين المتميزين وتحقيق العدالة بين جميع العاملين مشيرا إلى أن الانضباط الإداري هو مفتاح تحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء داخل الديوان العام وكافة المصالح الحكومية بالمحافظة

ودعا المحافظ جميع الموظفين إلى التحلي بروح المسؤولية والعمل بجدية وإخلاص، مشددا على أن المحافظة لن تتهاون في محاسبة أي شخص يعطل مصالح المواطنين أو يهمل في أداء واجباته الوظيفية بهدف تحقيق الأداء الأمثل وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي الغربية.

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