الأربعاء 12 مارس 2025
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آداب طنطا تنظم مأدبة الإفطار الرمضاني السنوي (صور)

«آداب طنطا» تنظم
«آداب طنطا» تنظم مأدبة الإفطار الرمضاني السنوية

نظمت كلية الآداب بـ جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، حفل إفطار جماعى في جو أسري مبهج، وذلك برعاية الدكتور محمد حسين محمود القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا والدكتور حاتم السيد أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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جاء ذلك بحضور الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، وبمشاركة عمداء كليات الجامعة، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وجمع من  العاملين والطلاب المصريين والوافدين  الصينين الدارسين بكلية الآداب جامعة طنطا.

من جانبه أكد الدكتور حاتم السيد أمين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث  ، فى كلمته على أن يكون الإفطار الجماعي عادة سنوية طيبه، في شهر رمضان المبارك بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية بين المسؤولين والطلاب والعاملين ضمن أجواء تسودها المحبة والألفة والود، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير أفضل الخدمات للطلاب.

كما أشاد نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث  على روح الترابط الأسري والألفة بين الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس فهو شعور طيب افتخر أن أكون متواجدين معكم فيه. وتوجد الطلاب والطالبات المصريين والوافدين

من جانبه قال الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، إن حفل الإفطار شارك فيه 300 فرد بحضور الأستاذ الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب والاستاذ الدكتور احمد نصر عميد كلية الهندسة  ،والدكتور حسن التطاوى مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور محمد السيد مدير المستشفى الفرنساوى  والدكتور  محمد حنتيره وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث  ، والمستشار خيرى عمارة  المستشار القانوني للجامعة والدكتور  علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية السابق، والمحاسب الاستاذ أحمد رشاد أمين عام الجامعة.،والاستاذ جمال حمزة مدير مكتب رئيس الجامعة، ومدراء إدارة المستشفيات الجامعية، والمدريين العموم بإدارة الجامعة، وكلاء الكلية، وعدد لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري والعاملين والطلاب والطالبات الوافدين والمصريين بالكلية على المشاركه الرائعه فى أمسية رمضانية وأجواء تسودها المحبة والألفة والود.

موجهًا كل الشكر لأعضاء لجنة التنظيم بإشراف، والدكتور عبد الرازق الكومى وكيل الكلية لشئون الدراسات العلياوالدكتور أحمد عبادة العربى منسق عام البرامج الأكاديمية والبحوث،والدكتور محمد جمال قناوى أمين الكلية، ومدير الشؤن الإدارية ومدير العلاقات العامة، ومدير الشؤون المالية، ومدير إدارة رعاية الطلاب واتحاد طلاب الكلية لقيامهم بتنظيم هذا الحفل  الرائع والمميز يليق بكلية الآداب جامعة طنطا.

 

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