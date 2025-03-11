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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من نشاط الرياح على هذه المناطق غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح غدا على أقصى غرب البلاد، وذلك على فترات متقطعة.

 

تغير جذري بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا الثلاثاء


كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث تبدأ فى الارتفاع التدريجى بقيم تتراوح من 2: 4 درجات مئوية حتى تتجاوز الثلاثينات نهاية الأسبوع.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، ويسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، معتدلا على السواحل الشرقية، وجنوب سيناء ودافئا على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى  شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:15
 

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