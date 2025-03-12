الأربعاء 12 مارس 2025
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محافظات

محافظ الأقصر: مجلس الوزراء وافق على تحديد الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر

أعلن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 33 المنعقدة بتاريخ 26/ 2 / 2025 برئاسة الدكتور مصطفى مدبوليى رئيس مجلس الوزراء، على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، وذلك إعمالًا لنص المادة 2 / 9 / ج من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. 

مجلس الوزراء يوافق على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بالأقصر

وأوضح المهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمراني أن محافظة الأقصر تعد من أولى محافظات الجمهورية في إعتماد نطاق التصالح مما يتيح للمواطنين استكمال كافة إجراءات التصالح طبقاَ للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1121 لسنة 2024.

جدير بالذكر أن محافظة الأقصر كانت قد شكلت لجان مختصة لإعداد خرائط حصر الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية والمعتمدة للمدن والقرى والنجوع، وإعداد كشوف الإحداثيات لكامل المحافظة على مستوى كل مركز  إداري، وذلك بهدف التسريع من وتيرة أعمال منظومة التصالح والتيسير على المواطنين لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة.

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