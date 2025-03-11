الثلاثاء 11 مارس 2025
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قائمة كليات جامعة الأقصر الاهلية الجديدة

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو
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تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نشر سلسلة "إنفوجرافات الجامعات الأهلية الجديدة"، التي تسلط الضوء على الجامعات الأهلية التي وافق مجلس الجامعات الأهلية على إنشائها، في إطار التوسع في منظومة التعليم العالي وتعزيز جودة التعليم الجامعي.

 

تضم جامعة الأقصر الأهلية 4 كليات


وتشمل: 

كلية السياحة والآثار 

 كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي 

كلية اللغات والعلوم الإنسانية 

كلية الفنون التطبيقية. 

تسهم الجامعات الأهلية الجديدة في توفير برامج دراسية متطورة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب تقديم بيئة تعليمية حديثة تعزز الابتكار والتميز الأكاديمي.

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