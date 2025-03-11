الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ الأقصر يشهد انطلاق فعاليات ليالي ظواهر الرمضانية بمكتبة مصر العامة

ظواهر رمضانية
ظواهر رمضانية

 شهد الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، انطلاق فعاليات ليالي ظواهر الرمضانية بمكتبة مصر العامة بالأقصر والتي تنظمها مبادرة ظواهر المجتمعية بالتعاون مع المكتبة طوال شهر رمضان الكريم، وذلك تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والسفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة، والسفير رضا الطائفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة.

 

ليالي ظواهر الرمضانية في الأقصر 

 وتضمنت الفعاليات عقد لقاء حواري حول مبادرة ظواهر المجتمعية وطرح عدد من الأسئلة وتوزيع جوائز على المشاركين المتفاعلين، كما اشتمل الحفل على مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية "شعر وغناء وإنشاد ديني" وعرض ورش عمل قصر ثقافة الأقصر ومشاركة متميزة لمدارس المستقبل الدولية بالطود،  كما شارك فنان الكاريكاتير عمرو حسن عبر عرض مجموعة من أعماله على الشاشة خلال فقرات الحفل. 


وفي نهاية الحفل تم تكريم الجهات المشاركة في الليلة الرمضانية وتم إجراء سحب وتوزيع بعض الجوائز على الفائزين وعلى الأسرة الأكثر عددا بالحفل، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد أمان - منسق عام مكتبات مصر العامة، والسيد محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، وحسين النوبي مدير الثقافة بالأقصر وقيادات مبادرة ظواهر المجتمعية.


حضر الفعاليات محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، والدكتور عبدالغفار وجدى مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر، والدكتورة رضا عطالله مسئول التواصل المجتمعى بجامعة الاقصر، والشيخ حمدي زكي ممثل الأزهر الشريف، واللواء أحمد أبو زيد مساعد وزير الداخلية الأسبق، والمهندس أحمد الرملى رئيس مجلس إدارة مدارس المستقبل الدولية بالطود، والدكتور ضياء الهمامي ممثل بيت العائلة المصرية، وعدد من قيادات قصر ثقافة الأقصر والقيادات التنفيذية والقيادات الشعبية والتعليمية والمجتمع المدنى بالأقصر وأصدقاء المكتبة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر نائب محافظ الاقصر ظواهر مبادرة ظواهر ليالي ظواهر مكتبة مصر العامة

مواد متعلقة

اختفى قبل الفطار ولم يؤم المصلين في التراويح، العثور على جثة طالب ثانوي داخل بئر بالأقصر

بيطري الأقصر يحصن 56 ألف حيوان وطائر ضد الأمراض خلال شهرين

مسحراتي منقراتي في البلد جوال، احتفال مختلف مع مرضى السرطان بأورام الأقصر

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن رسميًّا موقفه من خوض مباراة القمة 130

12 رسالة قوية من السيسي للمصريين

أول تعليق من رابطة الأندية بعد بيان الأهلي بشأن أزمة القمة 130

نادي في الدوري الممتاز المصري يكتب على حجرة الملابس: للرجال فقط

عقوبات تنتظر الأهلي حال عدم ذهابه إلى ملعب القمة 130 الليلة

الأهلي يبلغ كولر بعدم خوض مباراة القمة وعقد اجتماع عاجل باللاعبين

كواليس إبلاغ كولر بقرار عدم خوض مباراة القمة 130

5 معلومات عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

منوعات

المزيد

14 مدينة هندية ضمن الأكثر تلوثًا في العالم

مركبة X-37B الأمريكية الغامضة تعود إلى الأرض

عصائر يجب إقلال تقديمها لطفلك حفاظا على صحته

تأثير الأشعة فوق البنفسجية على حركة الغبار فوق القمر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء؟

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بالدوري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في حرب حديقة الموت

مع الزاهدين، مظاهر من حياة علي بن أبي طالب

هل من يموت في شهر رمضان يعفى من عذاب القبر؟ رد مفاجئ من عالم أزهري (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية