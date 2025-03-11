نائب محافظ الأقصر يشهد انطلاق فعاليات ليالي ظواهر الرمضانية بمكتبة مصر العامة

شهد الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، انطلاق فعاليات ليالي ظواهر الرمضانية بمكتبة مصر العامة بالأقصر والتي تنظمها مبادرة ظواهر المجتمعية بالتعاون مع المكتبة طوال شهر رمضان الكريم، وذلك تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والسفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة، والسفير رضا الطائفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة.

ليالي ظواهر الرمضانية في الأقصر

وتضمنت الفعاليات عقد لقاء حواري حول مبادرة ظواهر المجتمعية وطرح عدد من الأسئلة وتوزيع جوائز على المشاركين المتفاعلين، كما اشتمل الحفل على مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية "شعر وغناء وإنشاد ديني" وعرض ورش عمل قصر ثقافة الأقصر ومشاركة متميزة لمدارس المستقبل الدولية بالطود، كما شارك فنان الكاريكاتير عمرو حسن عبر عرض مجموعة من أعماله على الشاشة خلال فقرات الحفل.



وفي نهاية الحفل تم تكريم الجهات المشاركة في الليلة الرمضانية وتم إجراء سحب وتوزيع بعض الجوائز على الفائزين وعلى الأسرة الأكثر عددا بالحفل، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد أمان - منسق عام مكتبات مصر العامة، والسيد محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، وحسين النوبي مدير الثقافة بالأقصر وقيادات مبادرة ظواهر المجتمعية.



حضر الفعاليات محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، والدكتور عبدالغفار وجدى مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر، والدكتورة رضا عطالله مسئول التواصل المجتمعى بجامعة الاقصر، والشيخ حمدي زكي ممثل الأزهر الشريف، واللواء أحمد أبو زيد مساعد وزير الداخلية الأسبق، والمهندس أحمد الرملى رئيس مجلس إدارة مدارس المستقبل الدولية بالطود، والدكتور ضياء الهمامي ممثل بيت العائلة المصرية، وعدد من قيادات قصر ثقافة الأقصر والقيادات التنفيذية والقيادات الشعبية والتعليمية والمجتمع المدنى بالأقصر وأصدقاء المكتبة.

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