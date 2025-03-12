الأربعاء 12 مارس 2025
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محافظ الأقصر يشهد ختام فعاليات مناقشة الخطة التنفيذية لتنمية الموارد الذاتية

محافظ الأقصر يشهد
محافظ الأقصر يشهد ختام فعاليات مناقشة الخطة التنفيذية

شهد المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، ختام ورشة عمل "مناقشة الخطة التنفيذية لتنمية الموارد الذاتية للمحافظات الأقصر وأسوان والفيوم وبني سويف ودليل إجراءات تنمية الموارد المحلية" والذي قام بتنظيمها مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والممول من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برئاسة الدكتور محمد عفيفي مدير المشرو.

الخطة التنفيذية لتنمية الموارد الذاتية

 وشارك في الورشة فريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية وهم الدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بالمشروع، وسيد البدري استشاري المشروع لتنمية الموارد الذاتية، وعبد الله مصطفى باحث اقتصادي بالمشروع، وشيرين محجوب مساعد إداري بالمشروع، وبمشاركة ممثلي وزارات المالية والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وإدارات الإيرادات والحسابات والموارد الذاتية بمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان.


وشهدت ورشة العمل مناقشة الدليل الاجرائي لملف تنمية الموارد الذاتية ومتابعة الخطة للتنفيذية بالمحافظة، وتطرقت ورشة العمل إلي العديد من الموضوعات الهامة التي بدأت بعروض للمحافظات المشاركة في ورشة العمل وكانت من أهمها عرض الإنجازات الخاصة بشأن أنشطة ومشروعات المحافظات وبالتركيز علي الإعلانات والسويقات والمواقف وساحات الانتظار.


وتضمنت أيضا العروض، أهم التحديات والتحليل الرباعي لكل محافظة والتي تمت المناقشة بكيفية التغلب عليها حيث حرصت ورشة العمل علي اجراء جلسات حوارية بين السادة المشاركين وطرح الأسئلة علي الخبراء والمدعويين من وزارة التخطيط والمالية والتنمية المحلية والتي يوجد العديد من الملفات التي تتشابك بها الوزارات مع المحافظات علي سبيل المثال مناقشة ملف صندوق الخدمات وأيضا اللوائح الخاصة بالمواقف والحوافز التي تخص العاملين في التحصيل.


وجاءت ورشة العمل بالعديد من التوصيات والمخرجات والتي ثمنت بأهمية الدليل الإجرائي لتنمية الموارد الذاتية الذي تم مناقشته بورشة العمل والذي يتضمن الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي والمالي والصناديق الخاصة والأهداف التنموية والإجراءات المنظمة، وأيضا العمل علي زيادة الإيرادات فيما يخص المشروعات التي تم تحديدها حيث سيسهم ذلك في العمل علي العديد من المشروعات الأخرى والتي ستسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

 

 

 

 

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