مقتل عثمان في مسلسل معاوية، هكذا سقط ثالث الخلفاء

في الحلقة السادسة من مسلسل معاوية، ظهر مشهد مقتل الخليفة عثمان بن عفان، الحادثة التي غيرت وجه التاريخ الإسلامي وأطلقت سلسلة من الفتن الكبرى. لكن بعيدًا عن الدراما، كيف جرت الأحداث فعليًا ؟ ومن قتل الخليفة عثمان.



شرارة الغضب، لماذا غضب الناس من عثمان



عثمان بن عفان الصحابي الجليل وأحد العشرة المبشرين بالجنة، تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب. كان حليمًا، كريمًا، لكنه واجه اعتراضات متزايدة بسبب تعيين أقاربه من بني أمية في المناصب الكبرى، مثل والي مصر عبد الله بن أبي سرح، ووالي الكوفة سعيد بن العاص.



بدأ الغضب يتصاعد في الكوفة والبصرة ومصر، حيث رأى البعض أن السلطة أصبحت عائلية، وأن كبار الصحابة مستبعدون من القرار وحاول عثمان التهدئة، لكن الاحتجاجات تحولت إلى حصار لمنزله في المدينة المنورة.



ليلة الدم، هكذا سقط الخليفة عثمان



في يوم الجمعة 18 ذو الحجة عام 35 هـ، اشتد الحصار، ومنع المتمردون الماء عن عثمان، رغم محاولة بعض الصحابة، مثل علي بن أبي طالب التدخل. تسلل المهاجمون إلى داره من الخلف، وبينما كان يقرأ القرآن، هاجمه أحدهم وضربه بالسيف، ثم توالت الضربات حتى سقط صريعًا، وقُتل مع زوجته نائلة بنت الفرافصة.



من قتل عثمان ؟



الروايات متعددة، لكن الأسماء الأكثر ذكرًا بين القتلة هم:

محمد بن أبي بكر ابن الخليفة الأول أبو بكر الصديق لكنه تراجع وخرج من المنزل.

الغافقي بن حرب، أحد زعماء المتمردين من مصر.

رجل يُدعى سودان بن حمران، قيل إنه أول من ضرب عثمان بالسيف.

كنانة بن بشر التجيبي، قيل إنه هو من أجهز عليه.

بعد مقتله، نهبوا بيته حتى أن زوجته نائلة حاولت الدفاع عنه فقطعوا أصابعها.

ماذا حدث بعد مقتل عثمان ؟

لم يُدفن عثمان فورًا، وبقي جثمانه في داره حتى دفنه بعض الصحابة سرًا خوفًا من الفتنة. وأدى مقتله إلى شرخ خطير في الأمة الإسلامية، حيث رفض الصحابة الكبار هذه الجريمة، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب وطلحة والزبير لتبدأ الفتنة الكبرى، بعد أن أصبحت الخلافة ساحة لصراع دموي بين المسلمين، بدأ بموقعة الجمل ثم صفين، وانتهى بتأسيس الدولة الأموية.

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