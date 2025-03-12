مشاهد مؤسفة بالحلقة 11 من مسلسل معاوية.. رسالة مزورة تشعل الأحداث.. دعاة الفتنة يحاصرون منزل عثمان بن عفان ويمنعون عنه المياه.. والخليفة يرفض قتالهم

مسلسل معاوية الحلقة 11، شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "معاوية" الذي يتناول سيرة وحياة الصحابي معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه)، أحداثًا مؤسفة، حيث يحاصر دعاة الفتنة المدينة في بداية الحلقة، لإجبار الخليفة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) على الموافقة على مطالبهم.

الخليفة يوافق على مطالب دعاة الفتنة

وبعد مشاورة كبار الصحابة في المدينة، يوافق عثمان بن عفان (رضي الله عنه) على مطالب دعاة الفتنة، ومنها مطالب عزل والي مصر عبد الله بن أبي السرح، ويولي محمد بن أبي بكر ولاية مصر، كما يستجيب لمطالب دعاة الفتنة من الكوفة والبصرة.

معاوية يصل إلى المدينة والخليفة يأمره بالمغادرة للشام

في هذه الأثناء، يصل معاوية بن أبي سفيان رفقة عدد من جنوده إلى المدينة بعد علمه بحصار دعاة الفتنة لها، حيث يتأهب للدفاع عن المدينة وعن الخليفة عثمان بن عفان، غير أن الخليفة يأمره بالعودة للشام من جديد، مخبرًا إياه أن الوضع قد استقر بعدما وافق على مطالب دعاة الفتنة وهدأت الأمور.

لكن معاوية ينتابه القلق على الخليفة والمدينة، ويتحدث مع كبار الصحابة بها في ضرورة حماية الخليفة من أي اعتداء غادر من دعاة الفتنة، ويرحل تنفيذا لأوامر الخليفة.

رسالة مزورة تشعل الأحداث

وبعدما يتأهب دعاة الفتنة من الكوفة والبصرة ومصر للرحيل بعد موافقة الخليفة على مطالبهم، تقع رسالة مزورة في أيدي دعاة الفتنة من مصر، تنسب زورا إلى الخليفة ويظهر فيها تكليفه والي مصر عبد الله بن أبي السرح بقتلهم فور عودتهم إلى مصر، ليعود دعاة الفتنة من جديد لمحاصرة المدينة استنادا على ما كتب في هذه الرسالة ولكن هذه المرة بشكل أكثر قسوة وغضب من ذي قبل.

مناظرة قوية لعثمان بن عفان مع دعاة الفتنة

ورغم نفي الخليفة عثمان بن عفان أنه كتب هذه الرسالة المزورة، إلا أن غضب دعاة الفتنة يجبره على الذهاب للمسجد والصعود على المنبر والحديث ودحض حجج وأكاذيب دعاة الفتنة، ويرد على كل ما نعتوه به زورا، كما يدافع عن نفسه في كل ما خاضوا فيه بكلمات مؤثرة، تبكي قلوب الصحابة المتواجدين في المسجد.

عثمان يرفض قتال دعاة الفتنة

وبعد ذلك يذهب عدد من صحابة الرسول وعلى رأسهم عمرو بن العاص، ويعرضوا عليه ثلاثة حلول للخروج من هذه الأزمة، وهي إما المغادرة للشام ليكون عند معاوية بن أبي سفيان في مأمن من غدر دعاة الفتنة، لكن الخليفة رفض هذا المقترح حتى لا يظهر خليفة المسلمين بمظهر الخائف والمرتبك مما يغوي أعداء المسلمين في كل مكان.

أما المقترح الثاني فهو أن يحرم عثمان بن عفان ويؤدي مناسك العمرة، حتى لا يتمكن منه دعاة الفتنة أو يغدروا به وهو محرم، الا أن عثمان يخبرهم بأن ذلك لن يمنع دعاة الفتنة من مواصلة تجاوزاتهم واعتدائهم على شخصه.

أما المقترح الأخير فيتمثل بأن يوافق الخليفة على أن يقاتل الصحابة في المدينة دعاة الفتنة باعتبارهم بغاة وليسوا على حق، إلا أنه يرفض أيضا حتى لا يراق دم مسلم بسببه.

معاوية يرسل جيشا لحماية الخليفة

في هذه الأثناء، يعلم معاوية بتوتر الأوضاع في المدينة وأن الخليفة في خطر حقيقي، فيرسل جيشًا من الشام بقيادة حبيب بن مسلمة لحماية الخليفة، كما يستعد للحاق بالجيش رفقة قوات أخرى.

دعاة الفتنة يمنعون المياه عن بيت الخليفة

وتتصاعد الأمور في المدينة ويقدم دعاة الفتنة على منع المياه عن بيت الخليفة عثمان بن عفان، وسط غضب كبار الصحابة في المدينة غير أنهم مكتوفي الأيدي تجاه دعاة الفتنة حيث أمر عثمان ألا يتم مقاتلهم حتى لا يراق دم مسلم بسببه.

رؤيا عثمان

وبينما تقرأ نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان بن عفان القرآن في المنزل المحاصر من دعاة الفتنة، يخبرها زوجها أنه رأي النبي محمد وأبو بكر الصديق في منامه يخبرانه بأنه سيفطر عندهم الليلة، ليبتهج عثمان بهذه الرؤيا وبقرب لقائه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه.

دعاة الفتنة يقتحمون منزل الخليفة

وفي المشهد الأخير من الحلقة، يقتحم دعاة الفتنة منزل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو يقرأ القرآن وتنتهي الحلقة على ذلك.

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