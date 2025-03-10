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ثقافة وفنون

مسلسل معاوية الحلقة 10، دعاة الفتنة يتوجهون للمدينة للقاء الخليفة عثمان بن عفان

مسلسل معاوية، فيتو
مسلسل معاوية، فيتو

مسلسل معاوية الحلقة 10، شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "معاوية" والذي يتناول سيرة وحياة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أحداثا مثيرة، حيث ينجح أسطول المسلمين من إلحاق هزيمة كبيرة بأسطول الروم في معركة ذات الصواري، والتي اشترك بها جند مصر والشام. 

مسلسل معاوية الحلقة 10 

وضمن أحداث الحلقة، استغل دعاة الفتنة بقيادة  بقيادة الأشطر النخعي سفر الوالي سعيد بن العاص للقاء الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وخرجوا عليه ومنعوه من دخول الكوفة من جديد وطالبوا بتولية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ولاية الكوفة، ليضطر الخليفة عثمان بن عفان أن يوافق على طلبهم درءا للفتنة. 

وخلال الأحداث تتصاعد حدة الفتنة في مصر، ويظهر الصدام بين دعاتها هناك ووالي مصر عبد الله بن أبي السرح، حيث يخبر الأخير الخليفة بأمرهم الا ان عثمان بن عفان يرفض التعامل معهم بالقوة ويخبر عبد الله بن أبي السرح بالحديث معهم باللين ومناظرتهم بالقول الحسن.

إلا أنه وفي آخر الحلقة، يظهر الاتفاق والترتيب بين دعاة الفتنة في الكوفة والبصرة ومصر للخروج للمدينة لملاقاة الخليفة عثمان بن عفان وتنتهي الحلقة على ذلك. 

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