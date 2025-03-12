السكرتير العام لمحافظة الدقهلية يقود الحملة التفتيشية على الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة

قاد اللواء محمد صلاح أبو كريشة، وكيل الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، الحملة التفتيشية الثانية علي الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة، وذلك لمتابعة مدى التزام الوحدة بتلافي السلبيات التي تم رصدها خلال الحملة التفتيشية الاولي مؤخرا والتي قام بها المحافظ.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بضرورة متابعة الأداء الإداري والخدمي في مختلف الوحدات المحلية لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

السكرتير العام لمحافظة الدقهلية يقود الحملة التفتيشية لحي غرب المنصورة

واستهدفت هذه الحملة الوقوف على أوجه القصور التي تم تسجيلها سابقًا والعمل على معالجتها، من خلال تحسين الأداء الإداري وضمان تحقيق الانضباط داخل الوحدة المحلية، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم.

وخلال جولته التفقدية برئاسة ديوان حي غرب المنصورة ومباشرته لأعمال الحملة، شدد اللواء محمد صلاح أبو كريشة على ضرورة الالتزام بالمعايير الإدارية السليمة والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل مستوى من الخدمات، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين مختلف الإدارات لضمان تنفيذ التوجيهات الصادرة من المحافظة.



تفقد إدارات الإيرادات والشئون الإدارية وباقي الإدارات التنفيذية

تفقد السكرتير العام أعمال المركز التكنولوجي في ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية وغيرها من مصالح وطلبات المواطنين، كما تفقد إدارات الإيرادات والشئون الإدارية وباقي الإدارات التنفيذية برئاسة الوحدة المحلية للحي، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير في أداء الخدمات.

المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الجولات الرقابية

وأكد السكرتير العام أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير في أداء الخدمات، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الجولات الرقابية لضمان استمرار التحسن في الأداء وتقديم خدمات تليق بأهالي الدقهلية.

إجراءات سريعة لحل أي مشكلات تعوق سير العمل

وقد استمع اللواء محمد صلاح أبو كريشة خلال الزيارة إلى ملاحظات العاملين والمواطنين، واعدًا باتخاذ إجراءات سريعة لحل أي مشكلات تعوق سير العمل، تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ في تحقيق أعلى درجات الكفاءة في الأداء الحكومي

رافق السكرتير العام في الحملة التفتيشية، الأستاذ حسين البغدادي، مدير إدارة المراجعة والحوكمة بديوان عام المحافظة،المهندس ماهر لأبو المجد مدير عام مركز المعلومات، والمهندسه فريدة عبد الله مدير عام الشئون الهندسية، والمهندسه ريهام احمد مدير عام المكتب الفني بالمحافظة ومحمد صلاح م. المتابعة بادارة الحوكمة وفريق العمل من إدارة الحوكمة والمراجعة، حيث تم متابعة الأداء الإداري للعاملين، ومدى التزامهم بتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل صورة ممكنة.

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