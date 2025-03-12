الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السكرتير العام لمحافظة الدقهلية يقود الحملة التفتيشية على الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة

جولة السكرتير العام
جولة السكرتير العام بغرب المنصورة، فيتو

قاد اللواء محمد صلاح أبو كريشة، وكيل الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، الحملة التفتيشية الثانية علي الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة، وذلك لمتابعة مدى التزام الوحدة بتلافي السلبيات التي تم رصدها خلال الحملة التفتيشية الاولي مؤخرا والتي قام بها  المحافظ.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بضرورة متابعة الأداء الإداري والخدمي في مختلف الوحدات المحلية لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

السكرتير العام لمحافظة الدقهلية يقود الحملة التفتيشية لحي غرب المنصورة 

واستهدفت هذه الحملة الوقوف على أوجه القصور التي تم تسجيلها سابقًا والعمل على معالجتها، من خلال تحسين الأداء الإداري وضمان تحقيق الانضباط داخل الوحدة المحلية، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم.

وخلال جولته التفقدية برئاسة ديوان حي غرب المنصورة ومباشرته لأعمال الحملة، شدد اللواء محمد صلاح أبو كريشة على ضرورة الالتزام بالمعايير الإدارية السليمة والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل مستوى من الخدمات، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين مختلف الإدارات لضمان تنفيذ التوجيهات الصادرة من المحافظة.
 

تفقد إدارات الإيرادات والشئون الإدارية وباقي الإدارات التنفيذية

تفقد السكرتير العام أعمال المركز التكنولوجي في ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية وغيرها من مصالح وطلبات المواطنين، كما تفقد إدارات الإيرادات والشئون الإدارية وباقي الإدارات التنفيذية برئاسة الوحدة المحلية للحي، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير في أداء الخدمات.

المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الجولات الرقابية

وأكد السكرتير العام أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير في أداء الخدمات، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الجولات الرقابية لضمان استمرار التحسن في الأداء وتقديم خدمات تليق بأهالي الدقهلية.

باسل رحمي: إصدار 130 ألف رخصة للمشروعات الصغيرة خلال 10 سنوات

محافظ الدقهلية يتفقد اعمال الإنشاء النهائية لمجمع المصالح الحكومية ببلقاس (صور)

إجراءات سريعة لحل أي مشكلات تعوق سير العمل

وقد استمع اللواء محمد صلاح أبو كريشة خلال الزيارة إلى ملاحظات العاملين والمواطنين، واعدًا باتخاذ إجراءات سريعة لحل أي مشكلات تعوق سير العمل، تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ في تحقيق أعلى درجات الكفاءة في الأداء الحكومي

رافق السكرتير العام في الحملة التفتيشية، الأستاذ حسين البغدادي، مدير إدارة المراجعة والحوكمة بديوان عام المحافظة،المهندس ماهر لأبو المجد مدير عام مركز المعلومات، والمهندسه فريدة عبد الله مدير عام الشئون الهندسية، والمهندسه ريهام احمد مدير عام المكتب الفني بالمحافظة ومحمد صلاح م. المتابعة بادارة الحوكمة وفريق العمل من إدارة الحوكمة والمراجعة، حيث تم متابعة الأداء الإداري للعاملين، ومدى التزامهم بتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل صورة ممكنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعمال المركز التكنولوجى الخدمات المقدمة للمواطنين التصالح والتقنين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية السكرتير العام لمحافظة الدقهلية اللواء محمد صلاح ابو كريشة الخدمات المقدمة اللواء محمد صلاح الوحدة المحلية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خدمات متميزة محافظة الدقهلية حي غرب المنصورة

مواد متعلقة

بعد إحالتها لـ "لجنة برلمانية"، تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء

وزير التعليم يوجه بصرف كافة المستحقات المالية لمعلمي الحصة

حبس سائق قتل زميله دهسًا أسفل سيارته بالمرج

حكايات فوازير فطوطة وسمورة في رمضان..ماذا قال عنها صلاح جاهين؟.. حقيقة علاقتها بمسرحية المتزوجون.. وسر إعلان سمير غانم عدم العودة إلى تقديمها مرة أخرى

الأكثر قراءة

أول تحرك برلماني بعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تفاصيل اجتماع محمد شوقي ولاعبي الأهلي بعد خناقة مدينة نصر

أخبار مصر: زلزال في الكرة المصرية بعد أزمة القمة، ضبط إبراهيم سعيد، كندا تهدد ترامب بعمل يهز الأمريكيين، إخلاء سبيل سعد الصغير

بيراميدز: الحديث حول توجيه لقب الدوري لصالحنا يسيء للمنظومة الرياضية

اجتماعات مستمرة لمجلس الأهلي لإعلان عدم استكمال الدوري

حقيقة اختراق طالب مصري لـ تويتر.. خبير فرنسي يتهمه بشن هجوم إلكتروني.. وأيلون ماسك يعترف بأكبر قرصنه في تاريخ المنصة

إنفانتينو يعلق على المشاركة الأفريقية بقيادة الأهلي في مونديال الأندية (صور)

السيسي يوجه بعدم تحميل موازنة الدولة أي أعباء خاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير

منوعات

المزيد

استخدام البوق بدلًا من الطبل، عادات غريبة للسحور في إحدى قرى تركيا

عمرها 1175 عاما، معلومات عن مئذنة الملوية بالعراق وسبب التسمية

تلسكوب فضائي جديد لرسم خريطة شاملة للسماء بألوان غير مسبوقة

هتتحكم في حساب ابنك، تيك توك يطلق ميزة هامة انتظرها الآباء في الاتحاد الأوروبي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الإسترليني أمام الجنيه فى البنوك اليوم الأربعاء 12-3-2025

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

كم سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء؟

55.30 جنيهًا أعلى سعر لليورو في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أبرزها الإلحاد والطلاق.. نظير عياد يكشف خطة دار الإفتاء لمواجهة الظواهر السلبية في المجتمع (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين، مظاهر من حياة عبد الرحمن بن عوف

تعرف على آيات المواريث وحقوق كل وارث في القرآن الكريم

معارك وغزوات، غزوة خيبر وطرد اليهود من آخر معاقلهم بالجزيرة العربية

المزيد
الجريدة الرسمية