الأربعاء 12 مارس 2025
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محافظات

شن حملات يومية على محال بيع الألعاب النارية في الدقهلية

حملات تفتيشية علي
حملات تفتيشية علي الالعاب النارية بالدقهلية، فيتو

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع التموين، ومراكز الشرطة، بشن حملات يومية على محال بيع الألعاب النارية المحظورة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة على الفور وإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن، حرصا على سلامة وأرواح المواطنين.

اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع هذه الأعمال واستخدام الألعاب النارية

 

وأكد محافظ الدقهلية، على ضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع هذه الأعمال واستخدام الألعاب النارية المحظور تداولها، والتي تعرض أرواح المواطنين للخطر، وأوضح أنه شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمنع هذه الأعمال وضمان سلامة المواطنين في كل مكان.

حملات تفتيشية شاملة بالتعاون مع التموين

وقام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحملات تفتيشية شاملة بالتعاون مع التموين وأقسام الشرطة في كل مركز، للتفتيش على الألعاب النارية، والسلع الغذائية، التي أسفرت عن ضبط الآلاف من قطع الألعاب النارية المحظور تداولها، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

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