استمرار خطة التوعية بمشروع فصل المخلفات من المنبع بحي غرب المنصورة

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه في إطار خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة، من خلال رفع الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع، والتي تمثل المحور الرابع للتنمية، والعمل على بحث سبل دمج القطاع غير الرسمي، وإشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات، بما يتوافق مع خطط التنمية.

تحسين وتطوير نظم الجمع والنقل والتخلص الآمن

وأضاف أن هذه الخطة تعمل على تحسين وتطوير نظم الجمع والنقل والتخلص الآمن، وتمكن المحافظة من التوجه نحو اقتصاد دائري ناجح، وجذب استثمارات، بتوطين فكرة فصل المخلفات من المنبع لدى النشئ الصغير ليصبحوا سفراء لنجاح التجربة.

مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر

وقد كلف محافظ الدقهلية، محمد حمص مدير وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، والذي قام بالتنسيق مع المهندس محمد الرشيدي، مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والمكتب الاستشاري RWA استشاري مشروع كيتشنر، والدكتور توفيق الخشن، والمهندس شكري حسين وعبد المجيد عبد الرازق استشاري التوعية بالمشروع، وذلك ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر -مكون بناء قدرات.

مشروع تجربة الفصل من المنبع

وأوضح أنه تم البدء بالمرحلة الأولى من التوعية للطلاب بالمدارس عن مشروع تجربة الفصل من المنبع، والتي بدأت منذ ديسمبر الماضي، في إطار عملية تقييم أداء وتحسين وتطوير منظومة الجمع، وعقدت ندوة توعوية بمدارس المنصورة المتميزة 2، التابعة لحي غرب المنصورة، بالتنسيق مع منى عبد الله مديرة المدرسة

تحدد مكان التجربة بمدينة مبارك بحي غرب

وبحضور نجلاء علام، سعاد الجوهري، رشا عبد الجواد، السيد أحمد، بالمدرسة، وحاضر بالندوة، الدكتورة مي سمير مدير التوعية وبناء القدرات بوحدة إدارة المخلفات، التي أوضحت أنه تحدد مكان التجربة، بمدينة مبارك بحي غرب، وبدأت التجربة في 6 شوارع، شملت، شوارع محمد الغزالي، جاد الحق، محمد حسن، طه شوقي الباز، جامعة الازهر، المستشار الزهيري.

استبيانات مبدئية لقياس مدى رضا المواطنين عن أداء الخدمة

يذكر أنه تم دراسة وتقييم واقعي لمنظومة الجمع الحالية، وعمل استبيانات مبدئية لقياس مدى رضا المواطنين عن أداء الخدمة الحالية، وحصر وعمل استبيانات لكافة العقارات والوحدات السكنية والتجارية والمدارس ودور الحضانات والقطاع غير الرسمي بالمنطقة محل التجربة، وتقبلهم لفكرة الجمع والفصل من المنبع (مخلفات طعام- مخلفات اخرى) وتم توضيح ذلك عمليا للطلاب، وذلك لوضع خطة متكاملة لتطوير وتحسين منظومة الجمع بالمنطقة، كما تتوفر سيارة جمع منتظمة تخدم المنطقة يوميا، بتوقيت محدد من أمام العقار، وفور الانتهاء م

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