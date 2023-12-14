الخميس 14 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

هاكرز يخترقون الموقع الرسمي لجيش الاحتلال ويبثون رسائل داعمة لغزة

هاكرز يخترقون موقع
هاكرز يخترقون موقع جيش الاحتلال، فيتو

تعرض الموقع الرسمي لجيش الاحتلال إلى اختراق قراصنة إلكترونيين "هاكرز" مؤيدين للقضية الفلسطينية.

 

اختراق موقع جيش الاحتلال على الإنترنت


وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 12، مساء الأربعاء، أن مجموعة من "الهاكرز" المؤيدين للفلسطينيين نجحوا في اختراق الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، ونشر علم فلسطين وبث رسالة داعمة للفلسطينيين في القطاع.


وأوضحت القناة أن الهاكرز تمكنوا من اختراق الصفحة الرسمية الخاصة ببيانات الجرحى والمصابين من جيش الاحتلال على الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي نفسه، وهي الصفحة التي يتم تحديثها يوميا والخاصة ببيانات الجنود المصابين في الحرب على قطاع غزة.


وتضمن المنشور المرفق على صفحة الجيش الإسرائيلي دعوة لاستمرار الحرب حتى "تحرير فلسطين من النهر إلى البحر"، في رسالة دعم للفلسطينيين  ردا على "عمليات القتل في غزة".

وأشارت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إلى أن الجيش الإسرائيلي نجح في إعادة الصفحة والسيطرة عليها.

وفي سياق آخر ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، أن المجلس الإسرائيلي المصغر للحرب على غزة "كابينيت الحرب" رفض مقترحا لرئيس الموساد بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة مع حركة "حماس".

 

رفض صفقة تبادل أسرى جديدة مع حماس

 

وأفادت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، بأن ديفيد بارنياع، رئيس جهاز المخابرات الخارجية "الموساد" قدم اقتراحا يقضي بالذهاب إلى قطر لبحث إتمام صفقة تبادل أسرى ورهائن جديدة مع حماس، ولكن مجلس الحرب رفض.

وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن بيني جانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي اعتقد أنه يتعين على بلاده إيجاد فرصة لتحريك عملية المفاوضات مع حركة حماس من جديد.

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