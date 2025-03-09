الصراع يشتعل بين إيلون ماسك ووزراء في إدارة ترامب، وزير الخارجية يهاجم رئيس إدارة الكفاءة بشأن فصل موظفي المراقبة الجوية، الرئيس الأمريكي يقلص صلاحيات أغنى رجل في العالم ويعتبر رأيه استشاريا

سلطت العديد من التقارير الصحفية الضوء على الاشتباك الذي نشب بين رئيس إدارة الكفاءة في الإدارة الأمريكية إيلون ماسك، ووزير الخارجية مارك روبيو، والذي كان بسبب سياسة الملياردير الأمريكي تجاه العديد من مؤسسات الدولة وطريقته في تصفية آلاف العاملين وفصلهم من وظائفهم.

شجار بين إيلون ماسك ووزراء في إدارة ترامب

واشعل النقاش حول مصير موظفي المراقبة الجوية الخلاف بين ماسك ومارك روبيو، حيث هاجم الأخير إيلون ماسك بسبب سياسته تجاه المؤسسات والطريقة التي ينتهجها في فصل الموظفين.

حيث رفض وزير الخارجية اقتراح إيلون ماسك بفصل موظفي المراقبة الجوية، ولكن تدخل الرئيس الأمريكي ترامب في اللحظات الأخيرة منع تطور هذا النزاع، وقام بتحديد صلاحيات رجل الأعمال الأمريكي ومنعه من اتخاذ القرارات بشكل منفرد واعتبار رأيه استشاريا.

وأبلغ ترامب كبار مسؤولي إدارته بأن إيلون ماسك لا يملك صلاحية اتخاذ قرارات فردية بشأن التوظيف وغيرها من الشؤون المتعلقة بالوزارات.

تحجيم سلطات إيلون ماسك

ودخل إيلون ماسك في خلافات مع العديد من الوزراء في إدارة دونالد ترامب وأعضاء الكونجرس والمدعين العامين والنقابات العمالية، وذلك بعدما طرد آلاف الموظفين وعملية الحصول على بيانات العاملين بالدولة ومراجعة حساباتهم بطريقة اعترضت عليها الكثير من المؤسسات واعتبرتها انتهاك لصلاحياتها.

وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) المعروفة بقوة أمريكا الناعمة والتي تتولى مهمة تقديم المساعدات الخارجية أولى ضحايا إيلون ماسك، حيث اتخذ قرارا بإغلاقها، الأمر الذي فجر خلافا كبير بين ماسك وأعضاء الكونجرس.

وتم تعليق الحساب الرسمي للوكالة على منصة إكس، كما أصبح موقعها الإلكتروني خارج الخدمة، ما زاد من التكهنات حول مستقبل الوكالة، وقال ماسك على حسابه على منصة إكس التي يمتلكها: "سيتم إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".

إيلون ماسك كابوس الموظفين الفيدراليين

ولم يكتف إيلون ماسك بذلك، ولكنه ذهب إلى تهديد آلاف الموظفين الفيدرالين بالفصل حال عدم الرد على رسالته الإلكترونية التي يسألهم فيها عن الإنجازات التي قدموها في أعمالهم، وهذا الرسالة وصلت إلى العاملين في جميع أجهزة الحكومة.

وأفاد عدد من وسائل الإعلام المحلية بوجود توترات بين ماسك ومسؤولين حكوميين يعتبرون أساليبه قاسية جدا ويبدون استياءهم من تعديه على صلاحياتهم.

وقالت الوكالة الفيدرالية المشرفة على الموظفين الاتحاديين، إن الأمر متروك لقيادة كل وكالة، وليس لماسك، لتحديد الإجراءات التي تُتخذ بحق من يتجاهل الرسالة.

وطلبت وكالات فيدرالية أمريكية من موظفيها عدم الرد على رسالة بريد إلكتروني أرسلها إيلون ماسك تطلب سرد ما أنجزوه في عملهم الذي سبق إرسال الرسالة أو التعرض للفصل.

وأثارت الرسالة حيرة كبيرة في شتى وكالات الحكومة الاتحادية، وتساؤلات بشأن مدى الصلاحيات التي يملكها أغنى شخص في العالم داخل الإدارة الأمريكية.

وطلبت رسالة ماسك من موظفي الخدمة المدنية البالغ عددهم 2.3 مليون تقديم ملخص من 5 نقاط لعملهم ب المتحدة.وكتب ماسك على حسابه على منصة "إكس" للتواصل المملوكة له: "كان طلب البريد الإلكتروني بسيطًا تمامًا، حيث كان معيار اجتياز الاختبار هو كتابة بعض الكلمات والضغط على زر الإرسال!، ومع ذلك، فشل الكثيرون في اجتياز هذا الاختبار التافه، بإيعاز من مديريهم في بعض الحالات".

لكن مكتب إدارة شؤون الموظفين سارع إلى توضيح أن العديد من الموظفين الفيدراليين سيكونون معفيين من هذا الإجراء، بمن فيهم من كانوا في إجازة يوم الاثنين، أو من لا يستطيعون الوصول إلى البريد الإلكتروني، أو من استثنتهم قيادات وكالاتهم.

خطط إيلون ماسك لطرد آلاف الموظفين

ومنحت وزارات الدفاع والخارجية والأمن الداخلي إعفاءات، إلى جانب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI.

ووفقًا لمذكرة مكتب إدارة شؤون الموظفين، تضمنت قائمة المعفيين من الإجراء ماسك نفسه، والذي يشغل منصب مستشار كبير للرئيس داخل البيت الأبيض.

وقال المدير المؤقت للمكتب، تشارلز إيزيل، في مذكرة موجهة إلى الوكالات الفيدرالية: "بناءً على توجيه المستشار، واستنادًا إلى قانون السجلات الرئاسية، يُستثنى المكتب التنفيذي للرئيس من هذا الإجراء".

وكشف ماسك عن خطط لخفض عدد الموظفين ما بين 40 ألفا و50 ألفا فى مصلحة الضرائب، وأكثر من 70 ألفا فى وزارة شؤون المحاربين القدامى، فى حين تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن تفكيك وزارة التعليم.

وهناك الكثير من الوزراء وكبار المسؤولين في إدارة ترامب يخشون الاصطدام مع إيلون ماسك، خشية تعرضهم لحملة انتقادات على موقع التواصل الاجتماعي “ إكس” المملوك لماسك.

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