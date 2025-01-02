الخميس 02 يناير 2025
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خبير: 4 طرق لحماية البيانات الشخصية من الاختراق

الأمن السيبراني،
الأمن السيبراني، فيتو

قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، إن الأمن السيبراني هو من يحمي التطبيقات والمواقع الإلكترونية من أي اختراق أو هجوم إلكتروني، ويُساهم في الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات.

 

التوعية السيبرانية والحفاظ على خصوصية البيانات

وأضاف "حامد"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن التوعية السيبرانية ضرورية للحفاظ على سرية بيانات الأفراد، مشيرًا إلى أن الكثير لا يعي هذا الأمر رغم أهميته، ولذلك على المواطن أن يطلع على الأمن السيبراني للحفاظ على خصوصية بياناته، وإجراء تحديث بشكل دوري لنظام التشغيل الخاص بالكمبيوتر أو الهاتف المحمول، وتجنب التعامل مع أي مصدر غير موثوق.

 

سرقة البيانات 

وشدد على ضرورة عدم فتح أي رسائل إلكترونية من أي شخص غير معلوم، لتجنب التعرض للاختراق من خلال لينك أو رابط يحتوي على فيروس يساعد على سرقة البيانات من صور وفيديوهات وخلافه.


خبير تكنولوجي: نظام الفدية هو الاختراق الأخطر

ولفت إلي أن تقنية الذكاء الصناعي أدت لإعداد نوع من المحاكاة للصوت البشري، ومن خلال هذه التقنية الحديثة من الممكن إرسال رسائل بأصوات مشابهة لبعض الأشخاص، وهذا يحتوي على نوع كبير من المخاطرة.

 

الاحتيال على مواقع التواصل الاجتماعي

وأضاف، أن الاحتيال على المستخدم على مواقع التواصل الاجتماعي من الممكن أن يكون من خلال انتحال شخصية أو جهة معنية، ومن الممكن أن يكون من خلال بعض اللينكات التي تُرسل لبعض الأشخاص.

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ولفت إلى أن الاحتيال الأخطر يكون من خلال نظام الفدية، حيث يتم اختراق البيانات وتشفيرها، والمطالبة بفدية لإرجاع البيانات مرة أخرى للمستخدم، وهذا النظام متعدد.

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