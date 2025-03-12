تضامن بورسعيد تتسلم 2 طن من لحوم صكوك الإطعام لتوزيعها على المستحقين

استلمت مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد بالتعاون مع مديرية الأوقاف 2 طن من لحوم صكوك الإطعام، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وفقًا للقوائم المعتمدة للمستحقين، وذلك تحت إشراف الدكتورة إنجي حسن،مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد والشيخ جمال عواد،وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد.



توزيع 2 طن من لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في بورسعيد

وأكدت محافظة بورسعيد أن قوائم المستحقين المعتمدة تضمن وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل ومنظم، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الأوقاف بمحافظة بورسعيد، وحرصًا على وصول المساعدات الغذائية إلى مستحقيها، بما يعكس قيم الرحمة والتضامن خلال الشهر الفضيل.

ومن جانبها أكدت الجهات المنظمة استمرار جهودها في تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، في إطار توجيهات الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.

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