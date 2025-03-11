سقوط رئيس الطب الوقائي في بئر خلال حملة للطب البيطري ببورسعيد (صور )

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن سقوط الدكتور إسلام الحديدي، رئيس قسم الطب الوقائي ومدير وحدة "عايش"، في بئر وهو صائم قبل أذان المغرب، أثناء أداءه مهام عمله خلال حملة للمديرية.

سقوط رئيس الطب الوقائي في بئر، فيتو

سقوط رئيس الطب الوقائي في بئر خلال حملة للطب البيطري ببورسعيد

وتقدمت مديرية الطب البيطري ببورسعيد، برئاسة الدكتورة فاتن صلاح، وجميع العاملين بالمديرية، بتحية تقدير، في بيان لها، لرئيس قسم الطب الوقائي، داعين له بالسلامة، ومؤكدين أنه خرج من البئر بسلام.

سقوط رئيس الطب الوقائي في بئر ببورسعيد، فيتو

وأكدت على أن هذه الواقعة ليست مجرد حادث عرضي، بل هي شهادة حية على المخاطر التي يتعرض لها الطبيب البيطري يوميًا خلال عمله، مضيفين:"خلف كل قطيع مُحصن، وثروة حيوانية آمنة، وأمن غذائي مستدام، هناك طبيب بيطري يجوب الحقول والقرى، يواجه التحديات، ويتحمل المشاق، للحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الأمن القومي".

وجددت المديرية في ختام بيانها الدعم والتقدير لكل زملائهم الأطباء البيطريين، متمنين لدكتور إسلام الشفاء العاجل، وموجهين له الشكر على تفانيه وإخلاصه في أداء رسالته.

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