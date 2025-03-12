انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم للشباب ببورسعيد (صور)

انطلقت فعاليات الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم للشباب، التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإدارة العامة للقاعدة الشعبية وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.

إنطلاق فعاليات الدورة الرمضانية ببورسعيد

يشارك في البطولة شباب من الفئة العمرية 18 إلى 35 عامًا، ويتأهل الفريق الفائز على مستوى المحافظة للمشاركة في النهائيات على مستوى الجمهورية، المقرر إقامتها في محافظة القاهرة خلال النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، وذلك تحت إشراف محمد عبد العزيز، مدير عام المديرية.

وتهدف البطولة إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتعزيز روح المنافسة الشريفة، ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لنشر الأنشطة الرياضية وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة للتألق في أجواء رمضانية مميزة.

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