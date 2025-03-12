الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم للشباب ببورسعيد (صور)

إنطلاق الدورة الرمضانية
إنطلاق الدورة الرمضانية ببورسعيد، فيتو

انطلقت فعاليات الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم للشباب، التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإدارة العامة للقاعدة الشعبية وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.

 

إنطلاق فعاليات الدورة الرمضانية ببورسعيد 
 يشارك في البطولة شباب من الفئة العمرية 18 إلى 35 عامًا، ويتأهل الفريق الفائز على مستوى المحافظة للمشاركة في النهائيات على مستوى الجمهورية، المقرر إقامتها في محافظة القاهرة خلال النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، وذلك تحت إشراف محمد عبد العزيز، مدير عام المديرية.

وتهدف البطولة إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتعزيز روح المنافسة الشريفة، ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لنشر الأنشطة الرياضية وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة للتألق في أجواء رمضانية مميزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محب حبشي محافظ بورسعيد مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد وزير الشباب والرياضة

مواد متعلقة

“فوه” بكفر الشيخ تشارك في فعاليات الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم بـ8 فرق

الأكثر قراءة

أول تحرك برلماني بعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تفاصيل اجتماع محمد شوقي ولاعبي الأهلي بعد خناقة مدينة نصر

أخبار مصر: زلزال في الكرة المصرية بعد أزمة القمة، ضبط إبراهيم سعيد، كندا تهدد ترامب بعمل يهز الأمريكيين، إخلاء سبيل سعد الصغير

اجتماعات مستمرة لمجلس الأهلي لإعلان عدم استكمال الدوري

الزمالك يكشف رد رابطة الأندية بشأن إعلان نتيجة القمة

رسميًّا، موتسيبي رئيسًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى 2029 بالتزكية

أبو ريدة يطالب باستضافة مصر لإحدى مجموعات كأس العالم 2034

حالة الطقس اليوم، تحذير من نشاط الرياح على هذه المناطق

منوعات

المزيد

عمرها 1175 عاما، معلومات عن مئذنة الملوية بالعراق وسبب التسمية

تلسكوب فضائي جديد لرسم خريطة شاملة للسماء بألوان غير مسبوقة

هتتحكم في حساب ابنك، تيك توك يطلق ميزة هامة انتظرها الآباء في الاتحاد الأوروبي

قتلى وجرحى في حادث تصادم صهريج بعربة ترام بألمانيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم الأربعاء

4125 جنيهًا لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 12-3-2025

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 12-3-2025

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

المسلسلات دخلت على بعض.. المداح بطل الحلقة العاشرة من العتاولة 2 (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، غزوة خيبر وطرد اليهود من آخر معاقلهم بالجزيرة العربية

ما أفضل أوقات الدعاء خلال رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

تفسير حلم الضيوف في المنام وعلاقته بالرزق

المزيد
الجريدة الرسمية