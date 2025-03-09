وزارة الرياضة تعلن نتائج اليوم الأول من الدورة الرمضانية للعاملين وأسرهم

انطلقت منافسات الدورة الرمضانية للعاملين بالوزارات وأسرهم في العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة زهرة العاصمة، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة لتوفير بيئة رياضية متميزة وتعزيز النشاط البدني والتفاعل بين موظفي الوزارات المختلفة.

نتائج اليوم الأول من الدورة الرمضانية للعاملين بالوزارات

وشهد اليوم الأول مواجهات قوية بين الفرق المشاركة، حيث جاءت نتائج المباريات على النحو التالي:

وزارة السياحة × وزارة الكهرباء 0-1

وزارة التربية والتعليم × وزارة الآثار 3-0

وزارة النقل × وزارة الإسكان 2-0

الرقابة الإدارية × التأمينات الاجتماعية 0-1

وزارة التنظيم والإدارة 2 × التأمينات الاجتماعية 2 0-1

وزارة الاستثمار × الإدارات التعليمية 2-3

وزارة الاتصالات × وزارة الإسكان 1-0

وزارة التنظيم والإدارة × وزارة المالية 1-2

الرقابة ACA × وزارة الشباب والرياضة 0-2

وزارة الأوقاف × وزارة العدل 1-1

وزارة المالية 2 × FC LTRA 2-3

اليوم الأول من الدورة الرمضانية للعاملين بالوزارات وأسرهم

الجدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن جهودها لتعزيز الروابط الاجتماعية والرياضية بين موظفي الوزارات المختلفة إضافة إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة كما أشاد المشاركون بحسن التنظيم والأجواء التنافسية الممتعة التي تميزت بها المباريات.

اليوم الأول من الدورة الرمضانية للعاملين بالوزارات وأسرهم

ومن المنتظر أن تستمر فعاليات البطولة خلال الأيام المقبلة وسط توقعات بمواجهات أكثر إثارة في ظل حرص الفرق على تحقيق نتائج إيجابية والتقدم في المنافسات

اليوم الأول من الدورة الرمضانية للعاملين بالوزارات وأسرهم

وزيرا الرياضة والتضامن يشهدان مؤتمر مشاركة الأولمبياد الخاص في الألعاب العالمية الشتوية

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري، وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن مشاركة بعثة الأولمبياد الخاص المصري في دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص، والتي تستضيفها مدينة تورين الإيطالية خلال الفترة من 7 حتى 16 مارس 2025.

خلال المؤتمر، تم استعراض الاستعدادات النهائية للمشاركة في الحدث الرياضي العالمي، والتأكيد على الدعم الكامل الذي تقدمه الدولة المصرية لذوي الإعاقة الفكرية، خاصة أبطال الأولمبياد الخاص المصري في مختلف المجالات، وتحديدا على الصعيد الرياضي.

وتعد الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص من أكبر الأحداث الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية، حيث تقام كل أربع سنوات بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، وتُعتبر هذه الألعاب بمثابة النسخة الشتوية من دورة الألعاب الأولمبية الخاصة بذوي الإعاقة الفكرية.

وتستضيف أربع مدن إيطالية منافسات ح العالمية وهي "تورين، براغيلاتو، باردونيتشيا، سيستريير" والتي يتنافس فيها ما يقارب من 1548 لاعبا ولاعبة من 103 دول في 9 رياضات مختلفة، ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح يوم السبت الموافق 8 مارس، فيما ستقام حفل الختام يوم السبت الموافق 15 مارس.

وتضم البعثة المصرية 21 فردًا، من بينهم 6 لاعبين، بالإضافة إلى الطاقم الإداري والطبي والمدربين، حيث يترأس البعثة المصرية الدكتور باسم محمد تهامي، ونائب رئيس البعثة عمرو محي الدين، فيما يتواجد الدكتور محمد حسب إبراهيم، كطبيب للبعثة المصرية.

كما تضم البعثة المصرية كل من:"المديرون الفنيون": "مريم هاني عبد العزيز، مدير فني لاختراق الضاحية، إكرامي عبد العاطي معبد، مدرب اختراق الضاحية، محمد عزت أحمد الزيدي، مدير فني الجري على الثلج، وسام منير أحمد، مدرب الجري على الثلج، أحمد محمد سمير، مدير فني التزلج على الجليد، ايه الله متولي، مدرب التزلج على الثلج"

اما عن اللاعبين المصريين المشاركين،اختراق الضاحية: محمد أيمن محمد عبد العظيم، رضوة محمد سعيد محمد، الجري على الثلج: أحمد محمد محمود البهواشي، إيمان محمد شافعي، التزلج على الثلج: أنطوان ماجد سمير، نورهان عثمان محمد عبد المنعم.

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