رياضة الغربية: تطبيق ضوابط الرعاية الصحية بكافة الدورات الرمضانية بمراكز الشباب

شدد اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية على ضرورة تواجد سيارة للإسعاف مجهزة بكافة المستلزمات الطبية بالملاعب التى تقام بها المباريات وتطبيق كامل لضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية الصادرة من وزارة الشباب والرياضة وذلك من خلال تنفيذ مبادرة "أطمن وألعب "بمراكز الشباب.

وجبة رياضية ذات مذاق خاص

حيث تتسابق مراكز الشباب بمحافظة الغربية لتقديم وجبة رياضية ذات مذاق خاص على ملاعبها، للساحرة المستديرة، وتعد تلك الدورات ظاهرة مصرية وسمة من سمات شهر رمضان، وجزء لايتحزأ من تراث الشهر الفضيل داخل مراكز الشباب،ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

فعاليات الدورة الرمضانية

وانطلقت فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم للشباب بمركز شباب دماط حيث أن تلك الدورات تحظى باهتمام كبير جدا سواء على صعيد المشاركة في فعالياتها أو المتابعة لآداء اللاعبين من قبل أعضاء مراكز الشباب وذلك تحت إشراف الدكتور محمد سعفان مدير الإدارة العامة للشباب وحسن الشركسي مدير إدارة شباب قطور.

وكيل شباب ورياضة الغربية يشهد ختام الدوري الرياضي لمراكز الشباب

شهد اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية ختام دوري اتحاد مراكز شباب مصر بمحافظة الغربية، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء بملعب مركز شباب كفر الزيات بحضور الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام، النائب الدكتور طلعت عبد القوي رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر الزيات، الدكتور مجدي وكوك رئيس فرع الاتحاد بالغربية.

وأكد وكيل شباب الغربية على اهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي بالشباب وتمكينهم ولياقتهم البدنية وفرز الموهوبين والمتميزين منهم في كافة المجالات.

كما وجه وكيل شباب الغربية الشكر لكل من الدكتور ماجد العزازي والدكتور مجدي وكوك لحرصهم على تنفيذ وتفعيل هذه البطولات التي تشجع الشباب بمختلف أعمارهم على ممارسة الرياضة والتنافس الشريف تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

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