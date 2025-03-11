الثلاثاء 11 مارس 2025
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انطلاق فعاليات دورة جامعة جنوب الوادى الرمضانية لخماسيات كرة القدم وتنس الطاولة

فعاليات دورة جامعة
فعاليات دورة جامعة جنوب الوادى

انطلقت  فعاليات دورة جامعة جنوب الوادى الرمضانية  لخماسيات كرة القدم لكليات الجامعة  وتنس الطاولة ( طلبة  )التي تستمر حتي 18 مارس  الجارى وذلك تحت رعاية الدكتور احمد عكاوى  رئيس جامعة جنوب الوادي واشراف الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.


 واكد الدكتور احمد عكاوى  رئيس الجامعة على اهمية هذه الدورة التى تهدف الى غرس روح التنافس بين طلاب الجامعة واكتسابهم مهارات بدنية وذهنية تساهم فى بناء شخصية الطالب.

دورة تنس الطاولة في جامعة قنا
وأشار محمد وليد مدير عام رعاية الطلاب أن هذه الدورة الرمضانية يشارك فيها 17  كلية ومعهد تم تقسيمهم على اربع مجموعات وتقام المباريات يوميا الساعة الثامنة والنصف  مساء على ملاعب القرية الأولمبية بالجامعة.

كما تقام  دورة تنس الطاولة  بنظام خروج المغلوب ويشارك فيها 40 طالب من كليات الجامعة.

 
الجدير بالذكر ان الدورة الرمضانية يشرف على تنظيمها الادارة العامة لرعاية الطلاب ادارة النشاط الرياضي.

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