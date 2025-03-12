التغيرات المناخية التحدي الأكبر أمام التنمية المستدامة.. تهدد الأمن المائي والزراعة وترفع مستوى سطح البحر.. والاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح «أبرز الحلول»

تشكل التغيرات المناخية تهديدا كبيرا للتنمية المستدامة في مصر، حيث تؤثر سلبا على الموارد الطبيعية والاقتصاد والحياة اليومية للمواطنين، وتعد مصر واحدة من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية بسبب موقعها الجغرافي واعتمادها الكبير على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه، بالإضافة إلى امتداد سواحلها الطويل الذي يجعلها عرضة لارتفاع منسوب مياه البحر.

أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية

وتظل التغيرات المناخية التحدي الأكبر أمام تحقيق التنمية المستدامة في مصر، ولكن بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الدولية، يمكن للبلاد أن تتكيف مع هذه التغيرات وتقلل من آثارها السلبية، ومع ذلك، يبقى التعاون العالمي وزيادة الاستثمارات في المشروعات الخضراء أمرا حاسما لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

التغيرات المناخية، فيتو

تأثير التغيرات المناخية على مصر

وهناك العديد من التأثيرات المختلفة، التي تنتج عن التغيرات المناخية في مصر، والتي يأتي من أبرزها ندرة المياه، حيث تشهد مصر انخفاضا متزايدا في حصتها من مياه النيل بسبب التغيرات المناخية، مما يهدد الأمن المائي ويزيد من حدة الصراعات حول الموارد المائية.

وتأتي من أبرز التأثيرات أيضا، ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي يؤدي إلى تآكل السواحل، خاصة في منطقة دلتا النيل، مما يهدد الأراضي الزراعية والمناطق السكنية ويزيد من مخاطر التهجير القسري.

كما تؤثر التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي بسبب التقلبات في درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار، مما يهدد الأمن الغذائي ويزيد من فجوة الغذاء في البلاد، ومع تغير المناخ أيضا، قد تتأثر قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها من الطاقة المتجددة.

التغيرات المناخية، فيتو

دور الحكومة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية

أدركت الحكومة المصرية خطورة التغيرات المناخية واتخذت عدة إجراءات لمواجهتها، منها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة والنقل والزراعة.

كما تعمل الحكومة على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من خلال مشروعات مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات لتحسين إدارة الموارد المائية، بما في ذلك تحديث نظم الري وتبني تقنيات حديثة لترشيد استهلاك المياه في الزراعة، بجانب تركيز الحكومة على حماية المناطق الساحلية من خلال إنشاء الحواجز البحرية وتعزيز البنية التحتية المقاومة للفيضانات.

التكيف مع التغيرات المناخية

أصبحت مصر مركزا إفريقيا للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة AWARe من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)، والذى يقدم مجموعة من الدورات التدريبية للراغبين في الدول الإفريقية في مجالات متعددة تشمل إدارة المياه، أنظمة الإنذار المبكر، التنبؤ بالفيضانات، ونظم الري الحديثة، لتعزيز قدراتهم الفنية ودعم جهود التنمية المستدامة في القارة.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكدت على الأهمية الكبرى لقطاع الزراعة الذي يلعب دورا حيويا في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، موضحة أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية بدون ضمان الأمن الغذائي واتخاذ التدابير والسياسات التي تعزز قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية.

مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية

وأشادت المشاط، بالجهود المُشتركة مع منظمة الأغذية والزراعة "فاو" في إطار الشراكة الوثيقة مع الأمم المتحدة، والتي يتم في إطارها تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية، كما أشادت بالدور الذي يقوم به الشركاء الثنائيون، ومن بينهم الجانب الإيطالي على توفير المنح والتمويلات لتنفيذ البرامج المشتركة مع الأمم المتحدة، وهو ما يعكس فعالية وتأثير التعاون متعدد الأطراف.

التحديات المستقبلية

ورغم الجهود الحكومية، لا تزال هناك تحديات كبيرة، مثل نقص التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الكبرى، والحاجة إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية مواجهة التغيرات المناخية، كما يتطلب الأمر تعاونا أكبر بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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