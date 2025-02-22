بحوث الإسكان يناقش حماية العمران المصري من مخاطر التغيرات المناخية

استضاف المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء الجلسة النقاشية مع مجموعة عمل التغير المناخي ضمن مجلس بحوث الإسكان والبناء التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبحضور الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس المجلس ووزير التعليم العالي الأسبق وبحضور الدكتور/ محمد مسعود السعداوي – رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بعنوان "خارطة طريق - حماية العمران المصرى من مخاطر التغير المناخى".

حيث قدم الدكتور عباس الزعفراني عضو مجموعة العمل وبكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة عرضًا شيقًا عن الدراسة حيث يتعرض العمران المصرى للعديد من المخاطر بسبب تغير المناخ وقد تناول العرض تحليلا لهذه المخاطر وآثارها المباشر وغير المباشر على العمران، ثم تعرض للحلول المقترحة مع المفاضلة بينها على أسس تجمع بين البعد الانسانى والبيئى من جهة، والبعد الهندسى والاقتصادى من جهة أخرى. كما قام العرض بتحديد مجموعة من الأبحاث التى يمكن للأكاديمية تمويلها لتوفير الخلفية العلمية اللازمة لتطبيق الحلول عمليا.

وقد تناولت الدراسة بالعرض والتحليل قائمة موسعة بالمخاطر التى يتعرض لها العمران المصرى، سواء المخاطر المباشرة (مثل الغرق بالسيول أو ارتفاع سطح البحر) أو المخاطر غير المباشرة مثل تدهور العمران بسبب التأثير السلبى على الأنشطة الاقتصادية كالسياحة والزراعة بسبب تزايد عدد وحدة الموجات الحارة أو الباردة وتغير مواعيدها، أو بسبب انهيار البنية الأساسية بسبب المناخ مثل (انقطاع التيار الكهربائى بسبب عدم تحمل الشبكة أحمال التبريد والتكييف أثناء الموجات الحارة، أو انقطاع مياه الشرب بعد السيول بسبب زيادة الرواسب فى مصادر المياه).

وقد حضر العرض جمع من مختلف التخصصات من الوزارات المختلفة وتم النقاش بين السادة الحضور للوصول إلي أفضل الحلول المقترحة والتحقق من جدواها الشاملة، حيث اكد الدكتور / محمد مسعود أهمية تمهيد الطريق لتنفيذ هذه الحلول أو على الأقل تنفيذ مشروعات ريادية لتقييم فرص نجاحها.

وقد تكون الفريق البحثي من كل من: د. خالد الذهبي ود. عباس الزعفراني ود. أحمد سعد ود مها فهيم ود. محمد خفاجة

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