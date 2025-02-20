الزراعة: الفلاح يقف عاجزا أمام التغيرات المناخية وهذه مشكلة محصول القمح

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ بالوزارة، إن هناك خريطة لزراعة المحاصيل المختلفة في مصر، فلا يمكن زراعة الـ20 صنف قمح الموجودين في أي منطقة في مصر.

أصناف القمح التي تزرع في مصر

وأضاف، أن هناك أصنافًا من القمح تُزرع في الدلتا، وأصنافا أخرى تُزرع في المنيا أو الصعيد بشكل عام، وهذا يعتمد على قدرة كل صنف على مقاومة الأمراض المتعلقة بالتفاوت في الجغرافيا.

مرض الصدأ الأصفر للقمح

ولفت إلى أن أصناف القمح الحساسة لمرض الصدأ الأصفر ممنوع أن تُزرع في الدلتا أو الوجه البحري، لأن هذا المرض مرتبط بهذه المنطقة الجغرافية.

الزراعة: المزارع يقف عاجزًا أمام التغيرات المناخية

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على إصدار بيان بالخريطة الصنفية لأصناف القمح التي يجب أن تُزرع في كل منطقة.

وأضاف "فهيم"، خلال لقائه ببرنامج “حوار” الذي تقدمه الإعلامية شيماء الكومي، المذاع على فضائية "الشمس"، أن المزارع المصري لديه خبرة كبيرة وقوية في الزراعة، ولكنه يقف عاجزًا أمام التغيرات المناخية، ولذلك يقدم مركز معلومات تغير المناخ خدمة الإنذار المبكر للمزارع.

خدمة الإنذار المبكر

وأوضح أن خدمة الإنذار المُبكر تُقدم للمزارع عن طريق العديد من الوسائل؛ مثل إرسال التوصيات عن طريق رسائل نصية، أو عن طريق صفحة مركز معلومات تغيير المناخ التي يوجد بها مئات الآلاف من المزارعين.

الزراعة: نرصد الجراثيم القادمة من الحدود بصفة مستمرة

وأشار إلى أن التزام المزارعين بالخريطة الصنفية المُعلنة من قبل وزارة الزراعة يُؤدي إلى عدم وجود مشكلات في زراعة محصول القمح على سبيل المثال.

وأضاف، أن وزارة الزراعة ترصد الجراثيم التي قد تأتي من خارج الحدود بصفة دورية، وتوصي المزارعين بالإجراءات الوقائية، وهذا يُساهم في الحفاظ على إنتاجية المحاصيل المختلفة.

وأوضح أن مصر شهدت في 2019 وباء الصدأ الأصفر الذي أهلك محصول القمح، ورغم تكرار هذه الظروف لم يظهر المرض نتيجة التزام المزارعين ببيانات وزارة الزراعة والإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى أن المزارع المصري سريع في تنفيذ أي إجراءات لزيادة الإنتاجية.

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