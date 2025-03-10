الإثنين 10 مارس 2025
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أخبار مصر

وكيل الأزهر يكشف تفاصيل مشروع أزهري كبير لخلق جيل جديد من قراء القرآن الكريم (فيديو)

مشروع لطلاب الأزهر
مشروع لطلاب الأزهر لتسجيل القرآن الكريم، فيتو
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نشر الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لمجموعة من طلاب الأزهر وهم يتلون آيات الذكر الحكيم.

وقال "وكيل الأزهر: "هؤلاء الطلاب المتميزون من حَفَظة كتاب الله، هم جزء من مشروع أزهري، يرعاه فضيلة الإمام الأكبر بنفسه، وتبنتْه إدارة القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهريَّة منذ أكثر من عامين".

مشروع لطلاب الأزهر بشأن القرآن الكريم 

 

وأشار إلى أن هذا المشروع يستهدف تدريب عددٍ من الطلاب وتبنيهم قرآنيًّا؛ حفظًا وتلاوةً وإتقانًا للأحكام، لخلق جيل جديد من القراء المصريين، امتدادًا لعمالقة القراء الذين تفرَّدت بهم مصر، ووصلًا لريادة دولة التلاوة المصرية.

وأوضح وكيل الأزهر أنه تأتي أولى ثمرات هذا المشروع في الإصدار الأول من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بأصوات عشرين طالبًا من خيرة طلاب المعاهد الأزهريَّة، الذي بدأنا تسجيله رمضان الماضي، ونسارع الزمن وفقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر لخروجه للعلن؛ ليستفاد منه كل أبناء المسلمين حول العالم.

 

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