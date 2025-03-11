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خارج الحدود

صحيفة أمريكية: الناقلة التي اصطدمت بحاملة الحاويات قرب بريطانيا مستأجرة من البنتاجون

الناقلة التي اصطدمت
الناقلة التي اصطدمت بحاملة الحاويات قرب بريطانيا،فيتو

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال بأن ناقلة النفط "ستينا إيماكيوليت" التي كانت تحمل وقود طائرات للجيش الأمريكي واصطدمت بناقلة حاويات قبالة ساحل بريطانيا كانت مستأجرة من قبل البنتاجون.

 

حجم الوقود المتسرب

وفي وقت سابق، ذكرت قناة سكاي نيوز التلفزيونية نقلا عن بيانات من شركة كرولي المشغلة للناقلة أن الأخيرة كانت تحمل 220 ألف برميل من وقود الطائرات Jet-A1، وأن خزان شحن واحد على الأقل كان يحتوي عليه تضرر أثناء الاصطدام. 

وأشارت الشركة إلى أن حجم الوقود المتسرب لا يزال مجهولا حتى الآن.

ونوهت الصحيفة بأن الناقلة، "كانت مستأجرة من قبل الجيش الأمريكي، وشحنة الوقود التي تحملها تعود له كذلك".

يوم أمس الاثنين، اصطدمت ناقلة النفط "ستينا إيماكيوليت" وسفينة نقل الحاويات "سولونج" قبالة الساحل الشرقي لبريطانيا.


واندلع حريق على متن السفينتين، وبدأت السلطات عملية إنقاذ. 

وقال عضو البرلمان البريطاني جراهام ستيوارت إنه تم إنقاذ كل أفراد طاقم السفينتين، لكن مالك سفينة الحاويات، إرنست روس.

واضاف في وقت لاحق إن أحد أفراد الطاقم مفقود. وتوقفت عملية البحث عنه لاحقا، ولم يتم العثور على الرجل المفقود.

وذكرت شركة الشحن Crowley أن الاصطدام تسبب في تسرب الوقود الجوي من الناقلة.  

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن سفينة الحاويات كانت تحمل، بين البضائع التي تنقلها، 15 حاوية محملة بمادة سيانيد الصوديوم السامة.

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