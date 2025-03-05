الأربعاء 05 مارس 2025
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اقتصاد

للجلسة الرابعة على التوالي، انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2% اليوم الأربعاء

أسعار النفط
أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي خلال تعاملات يوم الأربعاء الخامس من مارس، عند التسوية، بعد أن سجلت مخزونات النفط الخام الأميركية زيادة أكبر من المتوقع، مما أضاف المزيد من الرياح المعاكسة مع قلق المستثمرين بشأن خطط أوبك+ لزيادة الإنتاج في أبريل، والرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والصين والمكسيك.

العقود الآجلة لخام برنت

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.74 دولار أو 2.45% إلى 69.30 دولار للبرميل عند التسوية.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.95 دولار أو 2.86% لتسجل عند التسوية 66.31 دولار للبرميل 

 

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الرسوم الجمركية العقود الآجلة لخام العقود الآجلة لخام برنت النفط الخام الأميركي
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