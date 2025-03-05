للجلسة الرابعة على التوالي، انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2% اليوم الأربعاء

تراجعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي خلال تعاملات يوم الأربعاء الخامس من مارس، عند التسوية، بعد أن سجلت مخزونات النفط الخام الأميركية زيادة أكبر من المتوقع، مما أضاف المزيد من الرياح المعاكسة مع قلق المستثمرين بشأن خطط أوبك+ لزيادة الإنتاج في أبريل، والرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والصين والمكسيك.

العقود الآجلة لخام برنت

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.74 دولار أو 2.45% إلى 69.30 دولار للبرميل عند التسوية.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.95 دولار أو 2.86% لتسجل عند التسوية 66.31 دولار للبرميل

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