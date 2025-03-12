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محافظات

بسعر 260 جنيها للكيلو، قافلة سيارات اللحوم المدعمة اليوم بمدينتي دكرنس وبني عبيد

اللحوم، فيتو
اللحوم، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة اليوم الأربعاء، بمدينتي دكرنس وبني عبيد، وتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بسعر 260 جنيهًا للكيلو، تيسيرًا عليهم في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة، خلال شهر رمضان الكريم.

القوافل المدعومة تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين

وأكد محافظ الدقهلية، أن هذه القوافل المدعومة تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، عن طريق إقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضراوات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.

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سيارات اللحوم تبدأ اليوم البيع بسعر 260 جنيها للكيلو، من اللحوم الطازجة

من جهته قال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، إنه بالتنسيق مع  هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس، وهاني أحمد رئيس مركز ومدينة بني عبيد، فإن سيارات اللحوم تبدأ اليوم البيع بسعر 260 جنيه للكيلو، من اللحوم الطازجة والكبد واللحوم الضاني، وأماكن تواجد السيارات، في شارع العروبة وأمام مجلس مدينة دكرنس، وأمام مجلس مدينة بني عبيد، ابتداءً من الساعة 10 صباحًا.

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