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محافظات

إقبال ليلي على قافلة سيارات اللحوم بسعر 260 جنيهًا للكيلو في المنصورة

اقبال ليلي علي شراء
اقبال ليلي علي شراء اللحوم بالمنصورة، فيتو

 أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة صباح اليوم، بمركز المنصورة، وتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بسعر 260 جنيها للكيلو، تيسيرا عليهم في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة، خلال شهر رمضان الكريم.

القوافل المدعومة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع

 وأوضح محافظ الدقهلية، أن هذه القوافل المدعومة تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، عن طريق إقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.

سيارات اللحوم قامت بالبيع بسعر 260 جنيها للكيلو

 من جهته قال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، إنه بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة، فإن سيارات اللحوم قامت بالبيع بسعر 260 جنيها للكيلو، من اللحوم الطازجة والكبد واللحوم الضاني، وكانت السيارات متواجدة، في قرية تلبانة أمام الموقف، وفي قرية طناح أمام الوحدة الصحية.

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