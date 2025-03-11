التموين: الخبز البلدي المدعم سلاح جديد لمكافحة الأنيميا في 13 محافظة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استئناف البرنامج القومي لتعزيز الخبز البلدي التمويني للوقاية من الأنيميا ونقص الحديد، بعد توقفه منذ عام 2013.

وأشارت إلى أن البرنامج بدأ بمرحلة تجريبية الأسبوع الماضي، قبل أن يدخل حيز التنفيذ الفعلي يوم الأحد 10 مارس 2025، وذلك عقب تحديث المعدات الخاصة بطحن الدقيق.

وأضافت أن البرنامج يشمل 13 محافظة، خاصةً في الصعيد والمناطق الحدودية، حيث ترتفع معدلات الإصابة بالأنيميا، وذلك بدعم من برنامج الغذاء العالمي.

وأوضحت أن بيانات مبادرات وزارة الصحة، مثل "100 مليون صحة"، كشفت عن ارتفاع نسب الإصابة بالأنيميا، حيث بلغت 33.6% بين الفتيات (9 - 19 عامًا)، و43% بين الأطفال (6 أشهر - 5 سنوات)، و37% بين السيدات في سن الإنجاب (19 - 49 عامًا).

كما أوضحت أن إضافة الحديد وحمض الفوليك إلى رغيف الخبز البلدي ستسهم بشكل كبير في تقليل معدلات الإصابة بالأنيميا وتعزيز الصحة العامة للمواطنين.

وأكدت أن وزارة الصحة تعمل على تكثيف حملات التوعية بمخاطر الأنيميا، مشيرةً إلى أن نسبة الحديد المضافة إلى الدقيق تبلغ 200 جرام لكل طن، وهي كمية مدروسة لا تؤثر على مذاق أو شكل الخبز.

وعقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس الإثنين، مؤتمر صحفي حول "البرنامج الوطني لدعم رغيف الخبز البلدي المدعم بالمغذيات الأساسية"، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

ويأتي هذا ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال تطوير سياسات دعم الغذاء لضمان تحسين صحة المواطنين، وتقليل معدلات الإصابة بأمراض سوء التغذية مثل الأنيميا، التي تؤثر على فئات واسعة من المجتمع المصري، وخاصة الأطفال والنساء.

حيث أن هناك آليات تنفيذ تابعة للبرنامج والتي سيتم من خلالها توفير الخبز المدعم بالمغذيات الأساسية في 13 محافظة، وهي المحافظات الأعلى في معدلات الإصابة بالأنيميا.

وتدريب 600 من العاملين بالمطاحن على مستوى الجمهورية، لضمان جودة الإنتاج وفق المعايير الصحية المطلوبة، وتعزيز صناعة الخبز، بما يضمن توفير منتج صحي وآمن للمواطنين.

حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالأنيميا بين الفئات المختلفة، حيث بلغت:

33.6% بين الفتيات من 9 إلى 19 عامًا.

43% بين الأطفال من 6 أشهر إلى 5 سنوات.

37% بين السيدات في سن الإنجاب من 19 إلى 49 عامًا.

كما يمثل البرنامج خطوة مهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة، حيث يسهم في تقليل معدلات الإصابة بالأنيميا وأمراض سوء التغذية، التي تؤثر على النمو البدني والعقلي للأطفال، وتقلل من كفاءة العمل والإنتاجية بين البالغين.

ويؤكد هذا التعاون بين وزارة التموين وبرنامج الأغذية العالمي التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ما يتعلق بالقضاء على الجوع وتحسين التغذية وتعزيز الصحة العامة للمواطنين.

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