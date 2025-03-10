السيطرة على حريق بجانب طريق المحمودية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة علي حريق بجانب طريق "المحمودية _ دسوق" داخل نطاق محافظة البحيرة، دون امتداد الحريق إلى أماكن واسعة أو وقوع إصابات بشرية.

نشوب حريق علي جانب طريق المحمودية / دسوق

كان الأهالي، قد فوجئوا بنشوب حريق علي جانب طريق المحمودية / دسوق داخل نطاق المحافظة، تم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق، حفاظا على أرواح المواطنين أثناء مرور السيارات على الطريق.

عودة حركة سير السيارات إلى طبيعتها

انتقلت القوات المختصة بمحافظة البحيرة، إلى مكان الواقعة، حيث تم السيطرة على الحريق وعودة حركة سير السيارات إلى طبيعتها علي الطريق، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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