الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السيطرة على حريق بجانب طريق المحمودية

حريق بجانب طريق المحمودية،
حريق بجانب طريق المحمودية، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة علي حريق بجانب طريق "المحمودية _ دسوق" داخل نطاق محافظة البحيرة، دون امتداد الحريق إلى أماكن واسعة أو وقوع إصابات بشرية.

نشوب حريق علي جانب طريق المحمودية / دسوق

كان الأهالي، قد فوجئوا بنشوب حريق علي جانب طريق المحمودية / دسوق داخل نطاق المحافظة، تم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق، حفاظا على أرواح المواطنين أثناء مرور السيارات على الطريق.

عودة حركة سير السيارات إلى طبيعتها

انتقلت القوات المختصة  بمحافظة البحيرة، إلى مكان الواقعة، حيث تم السيطرة على الحريق وعودة حركة سير السيارات إلى طبيعتها علي الطريق، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالبحيرة الحماية المدنية محافظة البحيرة الحريق المحمودية دسوق
ads

الأكثر قراءة

ترامب يعلق على مناورات خليج عمان بين إيران وروسيا والصين

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 10 مارس 2025

ارتفاع الليمون والملوخية والخيار، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

اليوم، أولى جلسات محاكمة الشيف الشربيني وزوجته بتهمة الإهمال

أحمد كريمة: الولد لا ينسب لوالده بعد فترة العدة حتى إذا أثبت الـDNA

ارتفاع الصويا والأولين، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

مصطفى يونس يدخل في نوبة بكاء على الهواء، ما السبب؟ (فيديو)

درجات الحرارة اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في مصر

منوعات

المزيد

دخول الغواصة حوت الرعد الخدمة في سلاح البحرية الياباني (فيديو)

11 مطارا خارج الخدمة، الإضرابات تشل حركة الطيران الألماني

هجوم لاذع على الأمير هاري وميجان ماركل لهذا السبب

دراسة تكشف أداة فعّالة لمكافحة وحدة الأطفال وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية