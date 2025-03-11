أخبار الاقتصاد اليوم، ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبلدي، وصعود الذهب بختام التعاملات، صندوق النقد يوافق على منح مصر 1.3 مليار دولار، والبورصة تخسر 9 مليارات جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

ارتفاع أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب فى الصاغة ، ارتفعت أسعار الذهب في الصاغة بنحو 25 جنيها بختام حركة التعاملات اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025.

وترصد “فيتو” آخر تحديث لأسعار الذهب في محلات الصاغة أولا بأول وعلى مدار الساعة، وفق آخر تحديث بالأسواق ومحال الصاغة.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4715 جنيه “بيع“.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4125 جنيها “بيع”.

أسعار الذهب عيار 18

وسعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4535 جنيها “بيع”.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 32880 جنيها.





صندوق النقد يوافق على منح مصر 1.3 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي،عن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، على طلب الحكومة المصرية للحصول على ترتيب بموجب برنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، مع إمكانية الوصول إلى 1.3 مليار دولار (مليار وحدة حقوق سحب خاصة).

كما وافق على صرف الشريحة الرابعة من القرض لـ مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.

وقال الصندوق إن استكمال المراجعة يمكن الحكومة المصرية من سحب حوالي 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور، بحسب شبكة CNBC عربية.

11.8 مليار يورو استثمارات "الأوروبي لإعادة الإعمار" للقطاع الخاص منذ 2012



شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب. حيث وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لعام 2025 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقم (259) و(260) بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك لتمكين التوسع الجغرافي لعملياته في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق.

وخلال اللقاء، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تعود لعام 1991 حيث تعد مصر واحدة من الدول المؤسسة، ومع توسيع عمليات البنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط في مايو 2011 تقدمت مصر بطلب للتحول إلى دولة عمليات، مشيرة إلى أنه في نوفمبر 2014 تم افتتاح مقر البنك في القاهرة لتسهيل عملياته للقطاعين الحكومي والخاص، وفي أكتوبر 2015 تحولت مصر إلى دولة عمليات كاملة.

وذكرت محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تعد أكبر دولة عمليات للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، ومنذ بدء البنك استثماراته في مصر خلال عام 2012 فقد تم ضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لتنفيذ نحو 194 مشروعًا، 86% منها للقطاع الخاص ما يعادل 11.8 مليار يورو.

ونوهت «المشاط»، بأنه يجري حاليا تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022/2027، التي تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وزيادة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص.

وأضافت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتخذ قرارا بتوسيع نطاق عملياته بمنطقة جنوب الصحراء الكبرى والعراق في عام 2021، قبل أن يتخذ قراره النهائي خلال الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك في سمرقند.





البتلو يتراجع 6 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم





أسعار اللحوم اليوم ، شهدت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 420.9 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 391 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

وفقًا لرصد البوابة الحكومية، انخفضت أسعار اللحوم البتلو الصافي نحو 6 جنيهات، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 413.4 جنيه في الأسواق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، سجلت أسعار اللحوم البتلو بالعظم انخفاضًا يقدر بـ 5 جنيهات في الكيلو، إذ بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 389 جنيهًا، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيهًا؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 356 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.



تراجع أسعار الفراخ البلدى اليوم الثلاثاء



أسعار الفراخ اليوم ، سجلت أسعار الفراخ تباينًا في الأسواق؛ اليوم الثلاثاء الموافق 11 مارس 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الثلاثاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 105.5 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 95 جنيهًا إلى 122 جنيها للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 131 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 110 جنيهات إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 95 إلى 96 جنيهًا.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 100 جنيه إلى 105 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.



وعن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

أسعار الوراك والصدور

بلغ سعر كيلو الوراك الطازجة روستي نحو 130 جنيها.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج فريش تمري نحو 190 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الوراك طازجة نحو 125 جنيهًا.

بلغ سعر أوراك دجاج طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 290 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 145 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة وزن كيلو نحو 180 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو دبابيس سبيل نحو 241 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 155 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو دبوس دجاج طازج نحو 156 جنيهًا.

البورصة تخسر 9 مليارات جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء؛ جلسة منتصف الأسبوع. وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.280 تريليون جنيه.

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 30935 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 38624 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 13609 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 8666 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12006 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3304 نقاط.

إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة «ألفا داتا»

أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،اليوم أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «ألفا داتا»، إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة 163 مليون دولار أمريكي، في سوق أبوظبي للأوراق المالية.



وشهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «ألفا داتا» بطرح 40% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع 400 مليون من أسهمها العادية الحالية، وذلك بقيمة 1.5 درهم إماراتي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 1,500 مليون درهم إماراتي (408 مليون دولار أمريكي).



كما لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواءٍ، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب أكثر من 10 أضعاف الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز "ALPHADATA".



وفي هذا السياق، أضاف كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس أن الإتمام الناجح للطرح العام الأولي لشركة «ألفا داتا» يعكس إقبال المستثمرين المتزايد على الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا بالمنطقة ويسلط الضوء على الفرص التي تذخر بها سوق أبوظبي باعتبارها مركزًا استراتيجيًا للشركات الابتكارية التي تمتلك خططًا توسعية فريدة.

وأشار مليكة إلى ثقة السوق في نموذج الأعمال المرن واستراتيجية النمو المستقبلية الخاصة بشركة «ألفا داتا»، وهو ما انعكس في الطلب القوي على الأسهم من قاعدة المستثمرين المتنوعة.





ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم

أسعار الفراخ اليوم ، سجلت أسعار الفراخ ارتفاعًا في الأسواق؛ اليوم الثلاثاء الموافق 11 مارس 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الثلاثاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 105.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 95 جنيهًا إلى 122 جنيها للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 131 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 110 جنيهات إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 95 إلى 96 جنيهًا.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 105 جنيهات إلى 106 جنيهات.

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