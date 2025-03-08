السبت 08 مارس 2025
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اقتصاد

ارتفاع جديد في سعر الفراخ اليوم السبت 8 مارس 2025

سعر الفراخ اليوم
سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ اليوم، سجل سعر الفراخ ارتفاعًا في الأسواق؛ وتراوحت الارتفاعات بين جنيهين و3 جنيهات في الكيلو، اليوم السبت الموافق 8 مارس 2025، ثامن أيام رمضان، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

سعر الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم السبت 8 مارس 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية. 

<strong>سعر الفراخ اليوم</strong>
سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء

وعن  سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم السبت، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 106.4 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 100 جنيه إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك. 

سعر الفراخ البلدي 

أما عن سعر الفراخ  البلدي اليوم السبت، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 130.3 جنيه للكيلو للمستهلك، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 120 جنيها إلى 140 جنيهًا للمستهلك. 

<strong>سعر الفراخ اليوم</strong>
سعر الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 95 إلى 96 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 105 جنيهات إلى 106 جنيهات.

<strong>سعر الفراخ اليوم</strong>
سعر الفراخ اليوم

أسعار الدواجن

وعن أسعار الدواجن اليوم السبت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

أسعار الوراك والصدور اليوم 

  • بلغ سعر كيلو الوراك الطازجة روستي نحو 130 جنيها.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج فريش تمري نحو 190 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو الوراك طازجة نحو 125 جنيهًا.
  • بلغ سعر أوراك دجاج طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 130 جنيهًا.
<strong>سعر الفراخ اليوم</strong>
سعر الفراخ اليوم
  • بلغ سعر كيلو  صدور دجاج طازجة روستي نحو 290 جنيهًا.
  • بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 145 جنيهًا.
  • بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة وزن كيلو نحو 180 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو دبابيس سبيل نحو 241 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 155 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو دبوس دجاج طازج نحو 156 جنيهًا.
<strong>سعر الفراخ اليوم</strong>
سعر الفراخ اليوم

أسعار الدواجن اليوم

  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 170 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.4 كيلو نحو 232 جنهًا.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 160 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة فريش تمري وزن 1000 لـ 1100 جرام نحو 240 جنيهًا.
<strong>سعر الفراخ اليوم</strong>
سعر الفراخ اليوم

أسعار البانيه اليوم

  • بلغ سعر البانيه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 275 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج طازج نحو 245 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 340 جنيهًا.
  • بلغ سعر فيليه دجاج نوري وزن كيلو نحو 410 جنيهات.

 

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