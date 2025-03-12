بدر رمضان يزين سماء 14 مارس، يعرف بقمر الدود ولونه يميل إلى الاحمرار، خسوف كلي للقمر يستغرق 5 ساعات، وهذه أماكن مشاهدته

بالتزامن مع بدر شهر رمضان الكريم، يشهد العالم الجمعة المقبل الموافق يوم 14 مارس خسوفًا كليًّا للقمر.



وأكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن خسوف القمر يحدث عندما يكون القمر بدرًا، حيث يمر خلال ظل الأرض في الفضاء فيحجب ضوء الشمس المنعكس على سطحه.

مراحل خسوف القمر الجمعة المقبلة

وتستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته ما يقرب من خمس ساعات وثلاث دقائق تقريبًا. ويستغرق الخسوف الكلي منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها ساعة وسبع وثلاثين دقيقة تقريبًا.

أماكن تشاهد خسوف القمر

ويُرى الخسوف كليًّا في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها (أوروبا - جزء كبير من آسيا - جزء كبير من أستراليا - جزء كبير من أفريقيا - أمريكا الشمالية - أمريكا الجنوبية - المحيط الهادي - المحيط الأطلسي - المحيط الهندي - القارة القطبية الشمالية - القارة القطبية الجنوبية).

وقال رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية إن هذا الخسوف لا يمكن رؤيته في مصر ولا يترتب عن النظر إلى الخسوف أي خطر على العين، بخلاف الكسوف الذي ينهي الكشف إليه بواسطة نظارات خاصة فقط.



فوائد ظاهرة الخسوف القمري

وعن فوائد ظاهرة الخسوف القمري، أوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الخسوف يساعد في التأكد من بدايات الأشهر القمرية (الهجرية)، إذ يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرًا، كما أن هذه الظاهرة تؤكد دقة الحسابات الفلكية لحركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

وأشار رابح إلى أن الخسوف القمري يحدث عندما تكون مراكز الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة، فتكون الأرض بين الشمس والقمر على خط الاقتران، ومن الخط الوهمي بين مركزي الشمس والأرض ونقطة القمر يجعل ظل الأرض يقع على القمر، والقمر يبعد طويلًا في السماء فتجاوز بعد القمر عن الأرض ما يجعله محلًا لحجب ظل الأرض عنه تمامًا.

وقال أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن خسوف القمر الكلي يحدث عندما يمر قرص القمر خلال ظل الأرض يوم 14 مارس، حيث يصير لون القمر نحاسيًّا داكنًا ويميل لونه إلى الاحمرار.

ولا علاقة للخسوف بالكوارث أو بمصير أي إنسان، بل هو ظاهرة فلكية تحدث عندما تتوفر شروطها، وتُعد فرصة للإنسان أن قال رسول الله ﷺ: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة". متفق عليه.

اكتمال قرص القمر وظهور البدر

ويكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم حيث يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وتكون نسبة لمعانه 100%، وحيث أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 12 إلى 16 مارس.



ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء أشهرها قمر الدود حيث يكثر ظهور ديدان الأرض في هذا الوقت من العام.

ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

اقتران القمر والنجم سبيكا (ألفا العذراء)

ويشرق القمر في الـ 8:15 مساء يوم 16 مارس فى مقترنا مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل أو السنبلة (ألمع نجوم برج العذراء).



ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة في السماء إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.. ومن الجدير بالذكر أن نجم سبيكا (السنبلة) هو نجم متغير يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس، وكتلته 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس، ولمعانه 13.5 مرة مثل لمعان الشمس، ويبعد عن الأرض بنحو 260 سنة ضوئية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.